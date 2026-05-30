陸強化核武基地設施 阻外國勢力介入台海

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透廿九日報導，中國大陸正在沙漠核彈發射井周圍，興建保護陸基核武系統的發射平台等設施網絡，以確保「第二擊」能力。

路透取得的衛星影像顯示，除了發射平台，北京正在這些已部署共軍最遠程飛彈的核彈發射井周圍興建地堡及通訊節點。有安全專家認為，這座軍事綜合設施似乎旨在確保即使美國對中國發動「第一擊」，中國的核武庫也不會完全癱瘓，仍能保有反擊能力。

據衛星影像，該設施設有八十幾個發射平台，可能供中國持續擴增中的機動飛彈發射車隊與防砲連所用。三位安全專家說，現場還看到可能用於電戰、衛星通訊和指管作業的各種設施。這顯示中國正大規模擴建旨在保護和運作其陸基核武系統的加固基礎設施。

中國核政策基本原則包含「不首先使用」核武，這代表共軍將不會主動發動核戰。但西方國家高階外交官與分析家說，中國可能訴諸核嚇阻，以限制外國勢力介入台海衝突。

核武 台海 核彈 中國大陸

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