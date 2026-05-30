「歐洲晶片法2.0」治標不治本 恐淪新保護主義、供應鏈更碎片化

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
圖為艾司摩爾所生產、單價高達4億美元的High NA EUV極紫外光刻機下半部模組。路透
圖為艾司摩爾所生產、單價高達4億美元的High NA EUV極紫外光刻機下半部模組。路透

英國金融時報廿八日報導，歐盟正推動「歐洲晶片法2.0」，擬建立全面緊急權力機制。在半導體短缺期間，歐盟執委會可干預供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵訂單、凌駕既有合約，並要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高罰卅萬歐元。此外還可啟動聯合採購，由執委會代表多國統一採購，以提升議價能力並防成員國惡性競爭。

歐洲目前全球半導體製造份額只有約百分之八至十，遠低於美國（設計與先進製程主導）、台灣（先進邏輯晶片）及南韓等。歐洲在汽車、工業、功率半導體和設備（如艾司摩爾的ＥＵＶ光刻機）有優勢，但高度依賴台積電的高效能先進製程晶片。這在美中緊張、地緣政治風險（台海、出口管制）下，確實是明顯的弱點。新冠肺炎疫情期間的晶片荒已令歐洲汽車業吃盡苦頭，如今加上人工智慧（ＡＩ）需求爆炸和潛在供應鏈武器化，制定危機應對機制是務實的。

歐洲晶片法2.0的緊急權力本質上是將原本「歐洲晶片法」（ＥＣＡ）第三支柱（監測與危機回應）的框架具體化，例如強制優先訂單、凌駕合約、要求資訊揭露與罰款。聯合採購避免成員國惡性競爭。這類似美國、南韓、日本在關鍵礦產或晶片上的「經濟安全」工具箱。歐盟過去在能源等危機時，常因廿七國協調困難且效率低，這次想讓執委會擁有更多執行力。

不過，歐洲內部利益分歧明顯：德國重視汽車、荷蘭掌握設備技術、法國及義大利偏好設計。聯合採購易成政治妥協，ＥＣＡ已被批評補貼分散、官僚程序繁瑣，提升市占率至百分之廿的目標仍遙遠。新罰款與強制措施若運用失當，將加劇企業對歐盟的不信任。

更核心的問題是，這類措施屬「治標」非「治本」。歐洲優勢在於設備、材料、功率半導體與工業應用，而非大規模前端製造。若歐洲晶片法2.0過度強調管制與補貼，忽略簡化法規、吸引人才、強化與盟友合作，則難以真正提升韌性。過度保護主義也可能招致國際報復，加劇供應鏈碎片化。

歐盟 供應鏈 英國 晶片 艾司摩爾 台積電

延伸閱讀

怕台海出事？歐盟擬祭緊急權力 供應短缺時可強制晶片廠改單

歐盟擬推晶片法案2.0 鼓勵政府採購本土新創晶片

伊朗戰爭衝擊 歐盟擬寬免違反甲烷排放企業3年

歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足

相關新聞

加總理卡尼喊話陸 ：人民幣應擴大國際化

加拿大總理卡尼二十八日在紐約表示，今年一月以前，加拿大與中國外交關係一度破裂、貿易關係充滿緊張，他一月訪問中國大陸，實現加中「雙邊關係的基礎性重置」。他還表示，大陸作為新興大國，也應為全球國際貨幣和金融體系承擔更多責任，包括擴大人民幣的國際角色。

觀察站／金融教父勸進 人民幣不躁進

曾為高盛高管，擔任過加拿大與英國央行行長的加拿大總理卡尼稱，中國應加速人民幣的國際化行動，還說加拿大可幫助中國擺脫邊緣地位。卡尼此舉其實是想降低風險，避免加拿大對美元及美國市場過度依賴，但大陸推動的人民幣國際化仍會穩步前行走自己的路。

王毅暌違10年訪加 加軍艦搶先穿航台海

大陸外長王毅在結束紐約的聯合國安理會行程後，廿八日轉往加拿大訪問，創下十年來首次訪加的紀錄。不過就在他到訪前，加拿大軍艦穿航台灣海峽，北京方面表示尊重航行權利但反對任何國家以「航行自由」為名損害中國的主權和安全。

扶持自產晶片！歐盟擬推「歐洲晶片法2.0」 盼擺脫對美、東亞依賴

路透廿八日引述一份文件報導，歐盟執委會希望各國政府購買由歐盟新創公司製造的晶片，以降低歐洲對美國及東亞晶片的依賴。這項被稱為「歐洲晶片法2.0」（ECA 2.0）的提案，是對二○二三年生效的「歐洲晶片法」（ＥＣＡ）做補充。

「歐洲晶片法2.0」治標不治本 恐淪新保護主義、供應鏈更碎片化

英國金融時報廿八日報導，歐盟正推動「歐洲晶片法2.0」，擬建立全面緊急權力機制。在半導體短缺期間，歐盟執委會可干預供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵訂單、凌駕既有合約，並要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高罰卅萬歐元。此外還可啟動聯合採購，由執委會代表多國統一採購，以提升議價能力並防成員國惡性競爭。

反制共軍 美印太司令爭1.5兆美元國防預算

彭博廿八日報導，美國印太司令部司令帕帕羅提交給國會議員一二一頁報告指稱，共軍正在所有領域進行歷史性擴張，並針對兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一與反制美國及其盟邦的防衛能力，「目標在二○二七年前做好軍事準備」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。