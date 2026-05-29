俄首正式回應無人機闖羅馬尼亞釀人員受傷：毫無根據

一架俄羅斯無人機29日凌晨在攻擊鄰國烏克蘭時，闖入羅馬尼亞領空，墜毀在羅馬尼亞東部一棟公寓大樓，造成2人受傷。英國天空新聞報導，俄國否認涉及此事。

俄國官媒RIA報導外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）言論，她表示所有關於俄國參與其中的指控都是毫無根據的。

在這之前，俄國官媒塔斯社（TASS）報導，俄國總統普亭「知道」發生什麼事。天空新聞莫斯科特派員班奈特（Ivor Bennett）表示，俄國「莫斯科共青團員報」還暗示，這起襲擊是烏克蘭蓄意挑釁。

羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）已經召見俄國大使抗議，並警告這是起「極其嚴重事件」。

稍早，羅馬尼亞總統達恩表示，這是自俄烏戰爭開打以來，影響羅馬尼亞領土「最嚴重」的一起事件。歐盟執委會主席范德賴恩則說，「俄國的侵略戰爭又越過一條底線，歐盟與羅馬尼亞及其人民團結一致。」

北約秘書長呂特也譴責此事，說「俄國的魯莽行為對我們所有人而言都是危險」，並稱已向羅馬尼亞總統達恩保證，北約「準備好保衛盟國的每一寸領土」。