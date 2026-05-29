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俄首正式回應無人機闖羅馬尼亞釀人員受傷：毫無根據

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃4月3日在莫斯科出席俄國外長拉夫洛夫與埃及外長阿布德拉提會面後的聯合記者會。路透
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃4月3日在莫斯科出席俄國外長拉夫洛夫與埃及外長阿布德拉提會面後的聯合記者會。路透

一架俄羅斯無人機29日凌晨在攻擊鄰國烏克蘭時，闖入羅馬尼亞領空，墜毀在羅馬尼亞東部一棟公寓大樓，造成2人受傷。英國天空新聞報導，俄國否認涉及此事。

俄國官媒RIA報導外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）言論，她表示所有關於俄國參與其中的指控都是毫無根據的。

在這之前，俄國官媒塔斯社（TASS）報導，俄國總統普亭「知道」發生什麼事。天空新聞莫斯科特派員班奈特（Ivor Bennett）表示，俄國「莫斯科共青團員報」還暗示，這起襲擊是烏克蘭蓄意挑釁。

羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）已經召見俄國大使抗議，並警告這是起「極其嚴重事件」。

稍早，羅馬尼亞總統達恩表示，這是自俄烏戰爭開打以來，影響羅馬尼亞領土「最嚴重」的一起事件。歐盟執委會主席范德賴恩則說，「俄國的侵略戰爭又越過一條底線，歐盟與羅馬尼亞及其人民團結一致。」

北約秘書長呂特也譴責此事，說「俄國的魯莽行為對我們所有人而言都是危險」，並稱已向羅馬尼亞總統達恩保證，北約「準備好保衛盟國的每一寸領土」。

羅馬尼亞 普亭 俄國

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