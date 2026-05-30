觀察站／金融教父勸進 人民幣不躁進

聯合報／ 本報記者陳言喬
加國總理卡尼對人民幣國際化的議題關心已久。路透
加國總理卡尼對人民幣國際化的議題關心已久。路透

曾為高盛高管，擔任過加拿大與英國央行行長的加拿大總理卡尼稱，中國應加速人民幣的國際化行動，還說加拿大可幫助中國擺脫邊緣地位。卡尼此舉其實是想降低風險，避免加拿大對美元及美國市場過度依賴，但大陸推動的人民幣國際化仍會穩步前行走自己的路。

美國對加拿大加徵關稅，川普總統還威脅加拿大成為美第五十一州，以及種種美加貿易摩擦，導致卡尼上台後的加拿大積極拓展非美市場，其中作為加拿大第二大貿易夥伴的中國大陸，自然成為加拿大尋求戰略緩衝對象。

當前在全球支付系統中，人民幣占比仍很少，根據環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）今年四月份的月度報告，人民幣在全球支付份額排位僅第六，落後日元、英鎊。

卡尼說要「幫助人民幣擺脫邊緣化」，應是以中等強國身份對沖超級大國（美國）單邊壓力，透過改善與中國關係，推動經貿合作，以電動車關稅讓步換取大陸更多的市場與資源。

卡尼今年一月訪華時就與大陸推動二千億元人民幣／加元互換協議，此舉可降低匯率風險與交易成本，提升雙邊貿易便利性。

卡尼在金融圈打滾多年，被譽為金融教父，懂地緣政治也深知金融與貨幣的全球經濟格局，他支持人民幣國際化，是因人民幣的全球支付份額若能增加，將有助加拿大構建成美洲人民幣離岸中心，強化多倫多金融樞紐地位，吸引對華資本與結算業務。

不過，大陸有自己一套的人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ），覆蓋一百五十國以上，大陸推出ＣＩＰＳ意在繞開潛在的監控範圍，確保交易隱蔽性與安全性，構建一條獨立於傳統監管視線之外的清算路徑。當中占最多的就是能源貿易，尤其是與俄羅斯與中東多個產油國本幣互換，有數據顯示已達百分之四十用人民幣結算。據推估人民幣在全球貿易結算中的實際占比已突破百分之廿，躍居全球二。

但人民幣要與全球接軌，終究要走向傳統且全面的國際化路線，而這又牽涉太多複雜環節，尤其是國際化、自由化後可能對大陸國內經濟的衝擊等，這也是大陸央行行長潘功勝今年一月提到的，「十五五」要以維護幣值穩定和金融穩定為雙目標，有序推進人民幣國際化。

人民幣 高盛 加拿大

延伸閱讀

加國總理稱加中關係「基礎性重置」 籲大陸加快推動人民幣國際角色

擺脫對美依賴 加拿大買瑞典預警機不買波音

中外長訪加前夕 加拿大國防部證實：軍艦上周穿越台灣海峽

加拿大軍艦過航台海 陸外交部：反對以航行自由損害中國主權

相關新聞

加總理卡尼喊話陸 ：人民幣應擴大國際化

加拿大總理卡尼二十八日在紐約表示，今年一月以前，加拿大與中國外交關係一度破裂、貿易關係充滿緊張，他一月訪問中國大陸，實現加中「雙邊關係的基礎性重置」。他還表示，大陸作為新興大國，也應為全球國際貨幣和金融體系承擔更多責任，包括擴大人民幣的國際角色。

觀察站／金融教父勸進 人民幣不躁進

曾為高盛高管，擔任過加拿大與英國央行行長的加拿大總理卡尼稱，中國應加速人民幣的國際化行動，還說加拿大可幫助中國擺脫邊緣地位。卡尼此舉其實是想降低風險，避免加拿大對美元及美國市場過度依賴，但大陸推動的人民幣國際化仍會穩步前行走自己的路。

王毅暌違10年訪加 加軍艦搶先穿航台海

大陸外長王毅在結束紐約的聯合國安理會行程後，廿八日轉往加拿大訪問，創下十年來首次訪加的紀錄。不過就在他到訪前，加拿大軍艦穿航台灣海峽，北京方面表示尊重航行權利但反對任何國家以「航行自由」為名損害中國的主權和安全。

扶持自產晶片！歐盟擬推「歐洲晶片法2.0」 盼擺脫對美、東亞依賴

路透廿八日引述一份文件報導，歐盟執委會希望各國政府購買由歐盟新創公司製造的晶片，以降低歐洲對美國及東亞晶片的依賴。這項被稱為「歐洲晶片法2.0」（ECA 2.0）的提案，是對二○二三年生效的「歐洲晶片法」（ＥＣＡ）做補充。

「歐洲晶片法2.0」治標不治本 恐淪新保護主義、供應鏈更碎片化

英國金融時報廿八日報導，歐盟正推動「歐洲晶片法2.0」，擬建立全面緊急權力機制。在半導體短缺期間，歐盟執委會可干預供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵訂單、凌駕既有合約，並要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高罰卅萬歐元。此外還可啟動聯合採購，由執委會代表多國統一採購，以提升議價能力並防成員國惡性競爭。

反制共軍 美印太司令爭1.5兆美元國防預算

彭博廿八日報導，美國印太司令部司令帕帕羅提交給國會議員一二一頁報告指稱，共軍正在所有領域進行歷史性擴張，並針對兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一與反制美國及其盟邦的防衛能力，「目標在二○二七年前做好軍事準備」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。