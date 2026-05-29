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南韓地方選舉事前投票首日 投票率達11.6%創紀錄

中央社／ 首爾29日專電
韓國地方選舉事前投票今天率先登場，不論戶籍所在地為何，選民於今天、明天都可在全國投票，本次地方選舉投票踴躍，事前投票首日投票率已經達11.6%。圖／歐新社
韓國地方選舉事前投票今天率先登場，不論戶籍所在地為何，選民於今天、明天都可在全國投票，本次地方選舉投票踴躍，事前投票首日投票率已經達11.6%。圖／歐新社

韓國地方選舉事前投票今天率先登場，不論戶籍所在地為何，選民於今天、明天都可在全國投票，本次地方選舉投票踴躍，事前投票首日投票率已經達11.6%，創歷屆地方選舉最高紀錄。

韓國的事前投票制度從2012年建立，並於2013年國會補選首次使用，主要是為了提高投票率，讓選舉當天有事無法投票的選民可以先行投票。事前投票將持續至明天，明天投票時間同樣為上午6時至下午6時，正式選舉日則是6月3日，開票也會於當天進行。

根據韓聯社報導，中央選舉管理委員會表示，今天上午6時至下午6時進行的事前投票首日，在4464萬9908名選民當中，共有518萬486人完成投票。若以地方選舉首日事前投票率為基準，這是歷屆地方選舉中的最高紀錄，原本紀錄為2022年第8屆地方選舉10.18%。

今天投票率最高的地區為全羅南道、達22.31%，之後依序為全羅北道19.39%、江原道14.37%、光州14.19%；另外，投票率最低的地區為大邱、僅9.02%。

不論戶籍所在地為何，這2天選民都可在全國3571處事前投票所中的任何一處投票。戶籍設於投票所所在地區的選民，只須領取選票、圈選後直接投入票箱即可；戶籍不在當地的選民，則會同時領取選票及回郵信封，完成圈選後必須將選票放入信封封口，再投入票箱。

另外，同時進行的國會議員補選事前投票首日，投票率則是12.07%。此次補選共在14個選區進行，總選民數為226萬7121人，這次國會議員補選因規模較大，被稱為「迷你國會選舉」，備受關注。

投票率 國會 南韓

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