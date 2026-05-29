中共代表團19年來層級最低！董軍再缺席香格里拉對話 專家揭背後原因

（德國之聲中文網）一年一度的「香格里拉論壇」是亞洲首屈一指的防務峰會，歷來都是開展辯論以及進行低調與高調外交活動的絕佳平台。

今年中方遲至28日才宣布，將由國防大學教授孟祥青少將率團出席會議。這是中國自2007年以來，參與該論壇代表層級最低的一次。去年中方派出了國防大學副校長胡剛鋒少將與會。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的高級研究員鐘威廉（William Choong）對法新社指出，董軍此次再次缺席，其原因之一似乎顯而易見。「中國已真正確立了其在該地區大國的地位，因此它已不再需要派遣國防部長去硬接連珠炮般的質詢，試圖以此來『博取』好感」，他說道。

然而，正如去年一樣，如果此次會議真的觸及兩個最關鍵的全球安全議題——台灣問題和荷莫茲海峽的通航問題——北京方面將面臨沒有高級領導人在場應對的風險。

鐘威廉指出：「在外界對美國領導力的認可度呈下降趨勢之際，北京本可以通過向與會代表保證『僅在萬不得已的情況下才會對該島動用武力』，來安撫該地區某些緊繃的神經」。

中國主題專場取消

新加坡《聯合早報》報導稱，以往論壇議程，通常美國國防部長先在全體會議上發表演講，中國國防部長則在次日全體會議發言。本次香格里拉論壇日程顯示，原定星期天的全體會議主題「中國在亞太地區的合作夥伴關係」已被取消，改成「應對全球競爭中的地區緊張局勢」，此外沒有再安排中國主題專場。

美防長香格里拉拋「中國威脅論」 北京如何反擊？

有分析認為，中方是在有意回避高級官員在對話環節面對尖銳提問的場面。去年新加坡媒體就曾報導，中國代表團抱怨在會場「遭圍攻」。此外中國現在有了自己的「主場」，即在北京舉辦的「香山論壇」。2018年起這一活動規模提升，北京希望將其打造成為亞太地區重要的安全對話平台。

在星期四（28日）中國國防部的例行記者會上，有媒體提問，中國防長缺席香格里拉論壇，是否表明解放軍放棄了西方智庫主導的平台，同時也失去闡述中國國防政策的機會？發言人蔣斌表示，中國重視亞太地區防務安全合作，始終秉持開放包容理念，積極參與具有建設性的各類對話。

中國在2024年派國防部長董軍出席了香格里拉對話會，他在新加坡與時任美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了面對面會談。

去年董軍未赴新加坡參加對話時，有媒體曾推測，其缺席與中國軍方內部清洗有關。出席過香格里拉論壇的兩位前國防部長——魏鳳和與李尚福，後來均因貪腐指控被判處死刑緩期執行。

赫格塞斯變主角

此次董軍的缺席也意味著他將無法在新加坡與美國防長赫格塞斯舉行會晤。赫格塞斯此次是第二次出席「香格里拉論壇」，正值美國總統川普於五月訪中之後。而在訪中之後，川普曾暗示，美國對台軍售可被用作與北京博弈的籌碼。

新加坡國際事務研究所（Singapore Institute of International Affairs）高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）在接受法新社採訪時表示，預計赫格塞特周六發表的演講將「對中措辭相當強硬，但主要意在迎合（美國）國內受眾」。他認為在川普治下，「一切皆可談判；即便與敵對國家，交易也能達成……（甚至）包括將台灣作為談判籌碼。」

川普曾表示，在他訪中​​之後，雙方達成了「極棒」的貿易協議；儘管相關細節語焉不詳，且在針對伊朗的博弈中，美方與北京之間並未取得任何突破性進展。

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