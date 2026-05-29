快訊

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

美3架全球鷹無人偵察機今夏移駐東京 強化警戒監視

中央社／ 東京29日專電
RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機。圖／美聯社
RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機。圖／美聯社

日本防衛省表示，美軍將從今年夏天起，陸續把3架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機移駐至東京的駐日美國空軍橫田基地，加強情報蒐集與警戒監視能力。防衛省已於28日向地方政府說明相關計畫。

在中國軍事活動增加、台海與東亞安全局勢持續升高之際，美軍調整在日部署受到外界高度關注。

NHK報導，防衛省表示，美方已通知將把目前部署關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的3架RQ-4全球鷹偵察機，自今年夏天起陸續轉移至橫田基地。

RQ-4全球鷹為美軍主力高空長航時無人偵察機，機身全長約15公尺，翼展約40公尺。美軍自2014年起即以關島為據點部署該款偵察機，並曾多次暫時部署至青森縣三澤基地及橫田基地。

美方表示，這次移駐是考量當前區域安全保障情勢，目的在進一步提升情報收集與警戒監控態勢。美方也預計增派約150名相關人員進駐，但不會新建設施，而是利用基地現有設備。

針對地方關切的噪音問題，日本防衛省指出，RQ-4全球鷹偵察機屬於噪音相對較低的機型，並稱此次移駐「有其必要性」，未來也將持續要求美軍盡可能降低對周邊居民生活造成的影響。

東京 防衛省 關島 日本 空軍 美軍

延伸閱讀

共軍Y-9情報收集機「飛越東海」路線圖曝光 日本戰機緊急升空

48小時二度交火！美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地

48小時內2度交火...美空襲伊無人機設施 伊炸美基地報復

相關新聞

俄無人機闖羅馬尼亞境內！墜毀公寓大樓起火釀2傷 F-16戰機急升空

英國BBC報導，羅馬尼亞國防部指出，一架俄羅斯無人機29日凌晨在東部靠近烏克蘭邊境的加拉茨（Galati）一棟公寓大樓墜毀，造成火災並導致2人受到擦傷。羅馬尼亞有3個縣發布空襲警報，F-16戰機緊急升空。

中共代表團19年來層級最低！董軍再缺席香格里拉對話 專家揭背後原因

一年一度的「香格里拉論壇」是亞洲首屈一指的防務峰會，歷來都是開展辯論以及進行低調與高調外交活動的絕佳平台。

美3架全球鷹無人偵察機今夏移駐東京 強化警戒監視

日本防衛省表示，美軍將從今年夏天起，陸續把3架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機移駐至東京的駐日美國...

香格里拉對話 赫格塞斯會黃循財重申防務夥伴關係

亞洲安全論壇「香格里拉對話」今天在新加坡登場，美國戰爭部長赫格塞斯拜會新加坡總理黃循財，雙方重申新加坡與美國互利且長久的...

共軍Y-9情報收集機「飛越東海」路線圖曝光 日本戰機緊急升空

日本防衛省統合幕僚監部表示，一架中國軍方情報收集機Y-9於28日下午在東海上空活動，沿長崎縣男女群島南方飛行後，朝沖繩本...

日本自衛官將首度赴北約援烏組織 不參加實戰

日本防衛大臣小泉進次郎今天宣布，將首度派遣自衛官前往北大西洋公約組織（NATO）內部協調軍援烏克蘭的組織。而這4名自衛官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。