美3架全球鷹無人偵察機今夏移駐東京 強化警戒監視

日本防衛省表示，美軍將從今年夏天起，陸續把3架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機移駐至東京的駐日美國空軍橫田基地，加強情報蒐集與警戒監視能力。防衛省已於28日向地方政府說明相關計畫。

在中國軍事活動增加、台海與東亞安全局勢持續升高之際，美軍調整在日部署受到外界高度關注。

NHK報導，防衛省表示，美方已通知將把目前部署關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的3架RQ-4全球鷹偵察機，自今年夏天起陸續轉移至橫田基地。

RQ-4全球鷹為美軍主力高空長航時無人偵察機，機身全長約15公尺，翼展約40公尺。美軍自2014年起即以關島為據點部署該款偵察機，並曾多次暫時部署至青森縣三澤基地及橫田基地。

美方表示，這次移駐是考量當前區域安全保障情勢，目的在進一步提升情報收集與警戒監控態勢。美方也預計增派約150名相關人員進駐，但不會新建設施，而是利用基地現有設備。

針對地方關切的噪音問題，日本防衛省指出，RQ-4全球鷹偵察機屬於噪音相對較低的機型，並稱此次移駐「有其必要性」，未來也將持續要求美軍盡可能降低對周邊居民生活造成的影響。