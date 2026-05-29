共軍Y-9情報收集機「飛越東海」路線圖曝光 日本戰機緊急升空

日本防衛省統合幕僚監部表示，一架中國軍方情報收集機Y-9於28日下午在東海上空活動，沿長崎縣男女群島南方飛行後，朝沖繩本島外海前進並折返。日本航空自衛隊緊急派遣戰機升空應對。

根據統合幕僚監部公布資訊，這架中國軍機自中國方向飛來，沿東海海域飛行至長崎縣男女群島南方後轉向西南，在沖繩本島近海折返，之後再度往返於男女群島南方與沖繩本島外海之間，最後返回中國。

南日本放送報導，從統合幕僚監部公布的飛行路線圖可看見，該機途經鹿兒島縣屋久島外海、十島村周邊海域，以及奄美群島外海，再抵達沖繩本島附近空域。

統合幕僚監部表示，針對中國軍機動向，航空自衛隊西部航空方面隊等單位緊急出動戰機監控與警戒。

近來中國軍機、軍艦在日本周邊海空域活動頻繁，日本防衛省持續加強警戒監視，並定期公布相關動態。