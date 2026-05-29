日本自衛官將首度赴北約援烏組織 不參加實戰

日本防衛大臣小泉進次郎今天宣布，將首度派遣自衛官前往北大西洋公約組織（NATO）內部協調軍援烏克蘭的組織。而這4名自衛官將不會參加實際戰鬥。

朝日電視台與共同社報導，小泉表示，這次派遣是希望借助各種經驗，包含在烏克蘭所見到的「新型戰鬥方式」，強化日本的國防體制。

小泉也稱，這4名自衛官將從6月起，參與北約的烏克蘭安全援助暨訓練司令部（NSATU）的業務，為期約一年。

NSATU成立於2024年9月，總部位在駐德國美軍基地內，編制約700人，人員主要來自北約加盟國以及澳洲等國。業務包含提供烏軍裝備與訓練，以及聯絡志同道合的相關國家。

此外，俄羅斯與烏克蘭未來停火之後，這個援烏組織也將協助訓練烏克蘭軍隊。

小泉強調，「這次派遣將進一步深化日本與北約之間的合作關係」。這4人分別為2名陸上自衛官，以及各1名海上自衛官與航空自衛官。

2025年4月，時任日本防衛大臣中谷元與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時，表達日本有意願參加上述援烏組織。