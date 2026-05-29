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俄控日德擴軍計畫 日本反擊：侵烏國「荒謬」言論

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導
日本常駐聯合國代表山崎和之。路透
日本常駐聯合國代表山崎和之。路透

日本駐聯合國大使山崎和之今天駁斥俄羅斯針對日本擴軍行動的批評，並強調莫斯科持續對烏克蘭發動戰爭，顯得俄方指控更加「荒謬」。

路透報導，俄羅斯駐聯大使涅班濟亞（VassilyNebenzia）26日在聯合國安全理事會（UNSC）關於維護「聯合國憲章」與加強多邊合作的首次會議上表示，德國和日本的「重新軍事化」不僅對全球安全構成威脅，而且也會破壞二戰的成果。

日本駐聯大使山崎和之回應，日本始終忠於聯合國憲章並維護國際法，反倒是俄羅斯「正違反憲章，持續對烏克蘭發動侵略」。

山崎和之指出，日本強化防衛能力是為應對日益嚴峻的安全環境，並非針對任何特定國家。俄方批評日本的防衛政策具軍國主義色彩，實在「荒謬」，尤其這番言論是出自1個明顯違反聯合國憲章、持續進行軍事侵略的國家。

德國國務部長克瑞許包姆（Gunther Krichbaum）也反批，俄方言論是「毫無根據的指控」。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，德國已提出大幅擴軍計畫；日本也逐步放寬戰後和平主義限制，展開二戰以來最大規模的軍事建設，此舉主要是因應中國軍力增強所帶來的憂慮。

日本 俄羅斯 烏克蘭

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