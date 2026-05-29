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香格里拉對話新加坡登場 各國代表到場安檢嚴密

中央社／ 新加坡29日專電
美國國防部長赫塞斯預計在新加坡香格里格對話中發表專題演說。（路透）
美國國防部長赫塞斯預計在新加坡香格里格對話中發表專題演說。（路透）

亞洲安全論壇「香格里拉對話」今天在新加坡登場，越南國家主席蘇林晚間將演說。然而更受矚目的將是美國戰爭部長赫塞斯明天的談話。隨著論壇展開，中央社記者現場觀察，新加坡警方不僅管制場外道路，場內多道安檢程序亦相當嚴格。

2026年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）今天至31日在新加坡舉行。越南國家主席蘇林（To Lam）晚間將發表主題演說，而美國戰爭部長赫塞斯（PeteHegseth）這次參加香格里拉對話的時間點，就在中國國家主席習近平與川普在北京舉行峰會之後，以及台灣議題受到討論之際，備受關注。

這場亞太重要安全論壇受到全球各大媒體矚目，大批記者提早到會場設置攝影器材。中央社亦到場採訪。會議期間，大批國防事務領袖到場，新加坡警方在場外進行道路管制，場內安檢程序亦相當嚴格。

自2月28日中東戰爭爆發以來，伊朗實際上封鎖了荷莫茲海峽。美伊戰爭前，全球約1/5石油與天然氣運輸航經這條戰略要道。

外媒指出亞洲盟友預計將密切關注赫塞斯，希望從中一窺川普政府是否因身陷中東衝突、捲入與歐洲的糾紛，包括減少美軍在德駐軍人數而分身乏術，忽略了亞太地區的任何跡象。

赫塞斯去年在新加坡參與香格里拉對話時對外說明美國在印太國防政策的展望，當時他指出，美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，若中共企圖以武力併吞台灣將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果，並稱美國隨時做好準備和任何國家挺身維護共同和平。

至於中國方面，中國國防部長董軍去年未出席，今年是否出席備受關注。然而，此次官方日程顯示，沒有安排中國主題專場，因此預料董軍連續第2年不出席此論壇。

近年中國大力推廣其主辦的軍事高峰會北京香山論壇，該論壇通常由中國國防部長主持開幕，匯集了全球軍事官員，但美國代表團成員通常是較低層級的。

香格里拉 新加坡 越南

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