日航波音客機起飛後輪胎異常！載226人緊急改降成田 羽田跑道緊急關閉

日本航空一架客機29日上午從羽田機場起飛、原定飛往鹿兒島機場，卻在空中發生機體異常，並因疑似輪胎問題緊急降落成田機場，機上226名乘客與機組員均未受傷。

MBC南日本放送與TBS電視報導，根據日本國土交通省及日航（JAL）說法，日航JAL645班機於當地時間上午10時5分自羽田機場起飛，但在上午11時左右通報「空中發生機體故障」，並以輪胎可能出現異常為由請求緊急降落，隨後將目的地改為成田機場。

JAL645班機於起飛約2小時後，於上午11時53分安全降落成田機場。機上共有218名乘客及8名機組員，均未受傷。

根據飛航情報網站，直飛JAL645班機的是一架波音767-300飛機。從成田機場監視攝影機畫面可見，這架客機機身中央部位的一個輪胎似乎已經爆胎，警視廳等相關單位正在進一步確認。據信飛機目前無法自行移動，截至中午12時10分仍停留在跑道上。

朝日新聞報導，JAL645班機起飛時使用的羽田機場D跑道上，發現散落疑似輪胎碎片的物體，截至中午仍處於封閉狀態。國土交通省東京機場事務所表示，為回收碎片並確認跑道狀況，D跑道將持續封閉至下午4時，其他出發航班也可能因此延誤。