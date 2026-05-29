聽新聞
0:00 / 0:00
日航波音客機起飛後輪胎異常！載226人緊急改降成田 羽田跑道緊急關閉
日本航空一架客機29日上午從羽田機場起飛、原定飛往鹿兒島機場，卻在空中發生機體異常，並因疑似輪胎問題緊急降落成田機場，機上226名乘客與機組員均未受傷。
MBC南日本放送與TBS電視報導，根據日本國土交通省及日航（JAL）說法，日航JAL645班機於當地時間上午10時5分自羽田機場起飛，但在上午11時左右通報「空中發生機體故障」，並以輪胎可能出現異常為由請求緊急降落，隨後將目的地改為成田機場。
JAL645班機於起飛約2小時後，於上午11時53分安全降落成田機場。機上共有218名乘客及8名機組員，均未受傷。
根據飛航情報網站，直飛JAL645班機的是一架波音767-300飛機。從成田機場監視攝影機畫面可見，這架客機機身中央部位的一個輪胎似乎已經爆胎，警視廳等相關單位正在進一步確認。據信飛機目前無法自行移動，截至中午12時10分仍停留在跑道上。
朝日新聞報導，JAL645班機起飛時使用的羽田機場D跑道上，發現散落疑似輪胎碎片的物體，截至中午仍處於封閉狀態。國土交通省東京機場事務所表示，為回收碎片並確認跑道狀況，D跑道將持續封閉至下午4時，其他出發航班也可能因此延誤。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。