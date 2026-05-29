日本總人口約1.23億 減少幅度明顯擴大

日本總務省今天公布的初值顯示，包含外國人在內的日本總人口，截至去年10月1日為1億2304萬9524人，較前一次2020年的調查相比，減少309萬6575人，減少數量與幅度皆創新高。

「每日新聞」報導，日本政府從1920年起每5年實施一次「國勢調查」，人口也被列為調查項目。總務省將在今年9月公布確定值。

而日本去年的「國勢調查」初值顯示，總人口是繼2015年與2020年連續3次減少；總人口與2020年的數據相比，減少幅度為2.5%，較前一次2020年減少94萬8646人、幅度0.7%相比，大幅擴大。

這次調查之中，人口增加的地區只有東京都與沖繩縣，其他45個道府縣均為減少；過去一段時間，外地人口持續遷入的神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的首都圈3縣，還有愛知縣與福岡縣人口，在這次調查中均轉為減少。

這也顯示，人口減少的浪潮已經明顯波及日本大都市。

日本總務省說明，主因是少子化的關係，使人口自然減少加速；而前一次調查正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多住在海外的日僑暫時回國，所以也影響統計數據。

2020年的調查顯示，東京都與其周圍衛星城鎮，以及愛知縣、福岡縣、沖繩縣等8個地區人口增加，不過這次調查，有兩個地區轉為減少。其中埼玉縣、千葉縣、愛知縣人口減少是統計開始以來首見；神奈川縣人口減少則是第二次世界大戰結束後的1945年調查以來首見。

此外，日本關西地區的大阪府，在前一次國勢調查，人口減少幅度不及0.1%，幾乎持平，不過這次人口減少幅度達0.8%，大阪府人口睽違30年跌破880萬人。

去年的調查之中，各地人口減少幅度最大的地區依序為秋田縣8.1%；另外，減少幅度超過5%的區域，以東北地區、中國地區與四國地區尤其明顯，像是青森縣就減少了7.9%，而岩手縣、山形縣、高知縣的減少幅度同為7%。

依減少數量來看的話，北海道減少最多，達23萬9195人，靜岡縣以16萬4357人排第2，兵庫縣14萬1177人排第3。

今天公布的初值顯示，單身家戶高達5712萬4507戶，數量創新高之外，也較前一次調查增加2.3%。

日本於2020年前一次實施「國勢調查」時，總人口全球排名第11，這次調查出的總人口被非洲國家衣索比亞的1億3500萬人超越，使日本跌到世界排名第12。