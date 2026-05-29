聯合國性暴力黑名單 以色列俄羅斯遭列入

根據法新社今天審閱的一份報告，以色列與俄羅斯的安全部隊已被聯合國列入「衝突中性暴力」黑名單。

法新社報導，這份名單由聯合國每年發布，包含數十個國家與非國家組織，他們被控在蘇丹、海地、剛果民主共和國、緬甸、敘利亞和馬利等國，「系統性」犯下性暴力罪行，且相關指控具有高度可信度。

去年8月，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）就曾警告以色列與俄羅斯，可能被列入這份名單。

儘管有上述警告，報告指出，聯合國仍在烏克蘭戰爭及被占領的巴勒斯坦領土中持續記錄到「性暴力事件與模式」。

報告指出，聯合國調查人員在這兩個國家都遭當局「持續拒絕提供進入（調查）權限」。這份報告在分發給聯合國安全理事會各成員國之前，已先由法新社取得並檢視

關於以色列，報告裡提到：「2025年期間，聯合國仍持續記錄到在以色列及巴勒斯坦被占領土內，被拘留的巴勒斯坦人遭受性暴力的犯罪模式。」

報告指出，聯合國已核實的個案顯示出多年來的趨勢，但由於無法進入以色列拘留設施進行調查，這些資料並不「完整」。

因此，聯合國在2025年確認多起可追溯至2023年的性暴力案件，包括「作為酷刑形式」的性暴力，受害者涵蓋加薩走廊（ Gaza Strip）與約旦河西岸的14名男性、7名女性、9名男童及1名女童。

這些違法行徑包括以異物進行的強暴、輪暴、摧殘生殖器、強迫裸露，以及在「顯然缺乏安全正當理由」下進行搜身。

聯合國認定的加害者包括以色列軍方、安全部隊及監獄管理單位人員。