瑞典與烏克蘭獅鷲戰機協議 英國軍工業受惠

烏克蘭與瑞典達成協議，瑞典將緊急援贈烏克蘭16架獅鷲（Gripen）超音速輕型多用途戰機，烏方另將以歐盟提供的貸款採購20架全新「獅鷲」。英國國防部今天對協議表示歡迎。

英國國防部指出，「獅鷲」不僅有助強化烏克蘭空防、提升烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）成員國的協同作戰能力，每一架「獅鷲」有超過30%的關鍵零組件是在英國生產，這也有助英國國防經濟，受惠的英國境內企業至少50家。

在英國生產的「獅鷲」關鍵零組件包含雷達設備。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾向國際疾呼、請求支援F-16戰機。

不過，當時即有軍事專家認為，「獅鷲」比F-16更容易操作和維修養護，對基礎設施的要求較低，環境適應力較佳，能夠短距離起降也讓它更適合用於分散式作戰；整體而言，「獅鷲」比F-16更符合烏克蘭的作戰條件，性能和價格上也較划算。

英國國防部表示，英國和瑞典享有強健的國防產業合作關係；以「獅鷲」為例，其出口版圖涵蓋在亞洲的泰國，而繼巴西之後，同樣位於南美洲的哥倫比亞也下單採購。

英國和瑞典的軍工巨擘在對方境內均有重要投資，例如研發「獅鷲」的瑞典紳寶集團（Saab）在英國設有工程中心，近期擬增加挹注1億英鎊（約新台幣42億元）。英國航太系統公司（BAE Systems）則在瑞典設有生產基地。

英國和瑞典皆為北約成員國，但在瑞典2024年3月正式加入北約之前，兩國自2010年代即在由英國主導的遠征軍聯合部隊（JEF）架構下，建立日益密切的安全防衛合作。JEF總計有10個成員國，以北歐和波羅的海國家為主。

去年夏天，瑞典與英國一同在波蘭執行北約東翼空中巡防任務，當時瑞典出動「獅鷲」，英國則部署「颱風」（Typhoon）戰機。