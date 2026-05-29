拉脫維亞國會批准新政府 國家安全與財政列優先

拉脫維亞國會28日批准新一屆4黨聯合政府，由「聯合名單」黨領袖庫爾柏格斯出任總理。新政府將在10月國會大選前短期執政，政策重點包括強化國家安全、反無人機能力、預算整頓與打擊貪腐。

拉脫維亞日前發生烏克蘭無人機入侵墜毀事件，在國防爭議延燒及執政聯盟失去國會多數壓力下，前任總理希林娜（Evika Silina）14日宣布辭職，導致由3個政黨組成的聯合政府瓦解。拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）隨後指派庫爾柏格斯（AndrisKulbergs）儘速籌組新政府。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，於28日的國會表決中，新聯合政府在100席中取得66票支持、25票反對，獲多數支持通過。由於拉脫維亞將於10月3日舉行國會選舉，本屆在新政府任期將僅約4個月。

據報導，庫爾柏格斯在國會發言時表示，拉脫維亞需要「高效、專業且負責任的政府」，並強調其施政重點將包括國家安全、預算穩定、公平選舉及打擊貪腐與犯罪。他並指出，「經濟與安全密不可分」，新政府將在短任期內做出必要但可能不受歡迎的決策。

新聯合政府由原執政聯盟的「新團結黨」（NewUnity party）與「綠黨和農民聯盟」（Greens andFarmers Union），以及原在野的「聯合名單」（UnitedList）與「民族聯盟」（National Alliance）組成。

LSM報導指出，整體而言，拉脫維亞各政黨及其聯合政府的意識形態難以精確界定，但新政府整體政治光譜被形容為中右翼的聯合架構。

報導也指出，新內閣性別比例失衡，在15名閣員（含總理）中僅有2名女性，分別為留任的外交部長柏拉惹（Baiba Braže）及教育及科學部長因德里克松（Ilze Indriksone）。

新政府政策聲明共列出52項重點措施，其中包括強化邊境安全與反無人機能力、收緊移民與長期居留簽證政策、持續支持烏克蘭防禦俄羅斯侵略，以及加強打擊貪腐與經濟犯罪並提升政府採購透明度。

此外，新政府也承諾檢視國家預算支出結構，簡化行政流程，並研擬「波羅的海鐵路」（Rail Baltica）計畫未來方向，同時在8月前審查國籍航空波羅的海航空（airBaltic）的營運計畫並決定後續方案。