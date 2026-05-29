聽新聞
0:00 / 0:00

亞太軍備 英智庫憂：美中核風險升級 兩國軍方無「護欄」

聯合報／ 編譯周辰陽、記者廖士鋒／綜合報導
美國國防部長赫塞斯30日將在香格里拉對話發表演說。 （法新社）
美國國防部長赫塞斯30日將在香格里拉對話發表演說。 （法新社）

二○二六年香格里拉對話將於廿九日至卅一日在新加坡舉行。主辦單位、英國防務研究機構「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）廿八日發布戰略評估指出，美中若因台灣爆發衝突，恐將面臨核升級風險，雙方軍隊可能鎖定彼此的指揮與通訊樞紐，展開大規模軍事行動。

赫塞斯30日演說 陸防長董軍不出席

路透報導，本年度香格里拉對話預計將聚焦台灣議題、伊朗衝突，以及美國對區域承諾的不確定性等問題。美國國防部長赫塞斯預計將於卅日發表演說，先前傳出中國國防部長董軍不會出席。

大陸國防部發言人蔣斌昨天表示，「你說的這個報告和大家最近看到的實際情況似乎很不相符，還是那句話，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

大陸外交部發言人毛寧昨天也就此回應指，台灣問題是中國內政。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明反對台獨。美方應當落實兩國元首會晤達成的重要共識，慎之又慎處理台灣問題。

ＩＩＳＳ在會前發布一五六頁評估報告，檢視區域內不斷演變的軍事戰略，也分析台灣衝突可能如何發展，並指出全球正處於新一輪核武軍備競賽邊緣，「亞太地區正是核心」。

報告寫道：「區域國家及擁有戰略利益的國家正在擴充核武庫，而非核武國家則追求長程常規打擊能力，兩者都在挑戰戰略穩定。」

儘管美中雙方在台海衝突情境下有不同目標，中方希望阻止美國及盟友介入，美國則希望強化台灣韌性，但雙方都可能在多個軍事領域展開大規模作戰。報告指出：「考慮到台灣對北京具有戰略重要性，與中國發生衝突，將面臨升級風險，甚至可能升高至核層級。」

ＩＩＳＳ在報告指出：「目前幾乎沒有公開證據顯示，美中雙方軍隊已理解必要的『護欄』機制，或建立交戰規則，以限制雙方可能攻擊彼此關鍵指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視與偵察節點。因此，在重大美中衝突中，核升級可能性仍將持續籠罩。」

儘管美國與俄羅斯核武庫規模仍遠超中國，但美國官員與軍備控制分析人士指出，中國擴張與提升核武能力速度，已超越其他任何核武國家。

美國五角大廈去年十二月發布報告指出，中國預計將在二○三○年前部署一千枚核彈頭。美國科學家聯盟則估計，俄羅斯與美國目前分別擁有四千四百枚與三千七百枚現役核彈頭，中國則約有六百二十枚。

亞太 香格里拉 赫塞斯 董軍 核武 台海 美中台 台灣

延伸閱讀

董軍不出席香格里拉對話 陸國防部宣布：少將孟祥青率隊

美眾院國防授權法案擬援台10億美元 陸國防部：美應恪守八一七公報

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀與想像差異

澳前防長：澳洲西側恐受制中國 綏靖不會帶來和平

相關新聞

劍指中國？日菲峰會關係升級 邁向「準同盟」關係

正在國是訪日的菲律賓總統馬可仕廿八日和東道主日本首相高市早苗舉行峰會。高市在會後共同記者會中說，日菲關係將升級至「全面戰略夥伴關係」；兩國並將正式啟動旨在共享安全相關機密情資的軍事情報保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）談判。

亞太軍備 英智庫憂：美中核風險升級 兩國軍方無「護欄」

二○二六年香格里拉對話將於廿九日至卅一日在新加坡舉行。主辦單位、英國防務研究機構「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）廿八日發布戰略評估指出，美中若因台灣爆發衝突，恐將面臨核升級風險，雙方軍隊可能鎖定彼此的指揮與通訊樞紐，展開大規模軍事行動。

擺脫對美依賴 加拿大買瑞典預警機不買波音

加拿大總理卡尼廿七日宣布，將向瑞典紳寶集團（Saab）採購預警機，而非美國波音。

越南國家主席蘇林訪問泰國 兩國將深化雙邊關係

泰國總理阿努廷今天在曼谷迎接越共中央總書記、國家主席蘇林到訪。這是蘇林就任越南領導人後，首次出訪東協國家，兩人舉行會議後...

距車站僅300公尺…東京住宅區拆除工地驚見40枚未爆彈 警方回應了

日本東京板橋區建築拆除工地今（28日）發現40枚未爆彈，警視廳到場確認，沒有爆炸危險。現場距離東武東上線中板橋站僅300公尺，是一處住宅區。

福島核災後首逆轉…大阪高院推翻居民訴求 維持核電廠設置許可

日本關西電力大飯核電廠3、4號機設置許可訴訟出現逆轉。大阪高等法院今天推翻大阪地方法院2020年撤銷國家設置許可的一審判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。