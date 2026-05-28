日菲升級全面戰略夥伴關係 聲明重申台海和平重要性

日本首相高市早苗與以國賓身分訪日的菲律賓總統小馬可仕今天在東京舉行高峰會，雙方會後發表聯合聲明，宣布日菲正式升級為「全面戰略夥伴關係」，並在聲明中再次強調台海和平穩定的重要性，呼籲透過對話和平解決兩岸問題。

今年適逢日菲建交70週年，兩國發布題為「共同編織未來：和平、繁榮與可能性」的聯合聲明。雙方表示，面對國際安全環境日益嚴峻，日本與菲律賓作為理念相近的海洋民主國家，雙邊關係已進入「白金時代」，因此決定將既有戰略夥伴關係提升為「全面戰略夥伴關係」，進一步深化安全、經濟與區域合作。

雙方重申推動「自由開放的印度太平洋」（FOIP）及東協印太展望（AOIP）的重要性，強調航行與飛越自由、和平解決爭端，以及尊重主權、主權權利與領土完整。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）歡迎日本在進化版FOIP下，扮演更積極角色，共同維護印太和平與繁榮。

安全保障方面，雙方歡迎去年9月「相互准入協定」（RAA）生效，提升日本自衛隊與菲律賓國軍之間合作及交流效率，以及今年1月簽署的「物品勞務相互提供協定」（ACSA），並同意正式啟動簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）的談判。

日本也重申將持續協助菲律賓軍方提升能力建設，尤其在海洋領域，並推動包含護衛艦、TC-90教練機與雷達系統在內的防衛裝備轉移。兩國並確認將盡快召開下一次外交與國防部長「2+2」會議。

經濟合作方面，雙方表示將深化「日菲經濟夥伴協定」（JPEPA）、「東協－日本全面經濟夥伴協定」（AJCEP）與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）架構下合作。日本也重申支持菲律賓加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），盼儘速啟動入會程序。

雙方對各種形式的經濟脅迫、非市場性政策與做法，以及可能對全球供應鏈造成重大負面影響的進出口限制表達憂慮，一致同意深化關鍵礦物、半導體與電子設備、再生能源及汽車等領域合作。

雙方也同意深化在「亞洲能源資源供應能力強化夥伴關係」（POWERR Asia）下的各項合作，並預計今年稍晚共同主辦「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）領袖會議。

在海洋事務上，日菲宣布將正式啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界談判。雙方並對東海與南海局勢表達嚴重關切，重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行為，並再次表態支持2016年南海仲裁裁決。

值得注意的是，雙方也在聯合聲明中強調台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲透過對話和平解決兩岸問題。

此外，雙方也就緬甸、中東與北韓局勢交換意見。對北韓核武與飛彈問題表達深切憂慮，重申推動朝鮮半島完全無核化；日本也再次表態支持菲律賓競選聯合國安理會非常任理事國席次。

雙方最後表示，面對全球局勢高度不確定性，日本與菲律賓作為共享基本價值與原則、準備共同面對當前及未來課題與機遇的同志國，以及「全面戰略夥伴」，將致力強化並發展可持續且多層次的夥伴關係。