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擺脫對美依賴 加拿大買瑞典預警機不買波音

聯合報／ 國際中心／綜合報導
瑞典紳寶「全球之眼」預警機2019年參加杜拜航空展。路透
瑞典紳寶「全球之眼」預警機2019年參加杜拜航空展。路透

加拿大總理卡尼廿七日宣布，將向瑞典紳寶集團（Saab）採購預警機，而非美國波音

卡尼說，渥太華將選擇紳寶「全球之眼」預警機系統。全球之眼以加拿大龐巴迪公司Global ６５００公務機為載台，搭配紳寶的Erieye ER主動相控陣列雷達（ＡＥＳＡ），對空搜索距離逾六五○公里，並能同時監控海陸動態和辨識小型水面目標。

卡尼雖未詳述對全球之眼的採購數量與潛在合約金額，但加拿大軍方官員此前透露，預計採購六架預警機。

加拿大卡爾頓大學學者拉加西說，渥太華決定採購全球之眼是卡尼政府推動擺脫對美國軍事依賴的重要試金石，也將提升加瑞關係；瑞典是北約新成員，一直希望強化瑞加軍事關係。

瑞典總理克里斯特森在社媒發文說，全球之眼已在加拿大創造就業機會，並與加拿大供應鏈合作。採購全球之眼的決定讓兩國關係更密切。

波音Ｅ–７「楔尾鷹」預警機也是競標者之一，但Ｅ–７受進度延誤與成本超支等問題困擾。

卡尼廿七日在渥太華召開的國防會議中表示，全球之眼配備先進感測器及任務系統，將成為加軍在北極偵測與嚇阻威脅的重要資源。

卡尼三月矢言，加拿大將自己扛起捍衛廣袤北極領土的責任；過去幾十年加拿大一直仰賴與美國的合作關係，以管控逾四四○萬平方公里的北緯六十度以北海陸領域。

美國總統川普去年一月回任後發動貿易戰，並多次宣稱加拿大應成為美國一州，使美加關係風波不斷；多年來美國與其他盟友也批評加拿大未達成北約長期要求的國防支出目標；卡尼三月則宣布，加拿大去年已達成國防支出的國內生產毛額占比達百分之二目標。

最大客戶五角大廈去年取消原定採購廿六架Ｅ–７，以取代美軍老舊預警機的計畫，轉而仰賴衛星系統。但之後在美國國會議員施壓下，國防部長赫塞斯五月十二日對國會的小組委員會表明，正推動重新將Ｅ–７列入國防預算。

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