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劍指中國？日菲峰會關係升級 邁向「準同盟」關係

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗（右）28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統馬可仕（左）會面。美聯社
日本首相高市早苗（右）28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統馬可仕（左）會面。美聯社

正在國是訪日的菲律賓總統馬可仕廿八日和東道主日本首相高市早苗舉行峰會。高市在會後共同記者會中說，日菲關係將升級至「全面戰略夥伴關係」；兩國並將正式啟動旨在共享安全相關機密情資的軍事情報保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）談判。

美日領袖雖均未點名中國大陸，但讀賣新聞等日媒報導說，兩人的發言皆考慮到中國，並準備推動日菲關係深化為「準同盟」關係。

高市在「高馬會」開場時說，很高興能將日菲關係提升至新階段；在防務合作上，日本政府四月修訂防衛裝備移轉三原則及其運用指引後，日菲也討論出口海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦等二手裝備。

高馬會約廿八日晚間六時（台灣時間同日下午五時）在東京「迎賓館赤坂離宮」舉行，除了聚焦雙邊合作，也討論區域安全議題。

日本已和美國、南韓及印度簽署雙邊ＧＳＯＭＩＡ；菲律賓則已與盟邦美國簽，若日菲也簽，可望加快美日菲三方的防衛合作。

在高馬會後發表、題為「共織未來」的聯合聲明提到，對東、南海情勢表達嚴重關切，強烈反對以武力或脅迫片面改變現狀；在愈來愈嚴峻的安全環境下，日菲加強合作變得空前重要。

該聲明還提到基於國際法和平解決海洋爭端的重要性；在經濟安全領域，對可能嚴重影響全球供應鏈的經濟脅迫和進、出口管制表達關切；日菲將在強化關鍵礦物產業、半導體及再生能源等供應鏈韌性上深化合作。

該聲明重申，為了維護區域穩定，美日菲三方合作很重要，並將鞏固與澳洲及印度等志同道合國家的團結；日菲外長與防長會談（２＋２）將盡快召開。

馬可仕廿八日也在日本參議院院會發表演說，提到今年是菲日邦交正常化七十周年；兩國「沒被過去（二戰）的陰影束縛，選擇和解及合作；我們的夥伴關係達到頂峰，將朝著新高度以互信為基礎，共同追求繁榮」。

菲律賓 馬可仕 高市早苗 中國大陸 日媒

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