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瑞典捐贈烏克蘭16架獅鷲戰機 提升空防能力

中央社／ 斯德哥爾摩28日專電

瑞典總理克里斯特森與烏克蘭總統澤倫斯基今天在瑞典簽署強化國防合作協議。克里斯特森表示，瑞典將捐贈16架獅鷲C/D型戰機給烏克蘭，飛行員的訓練也早已開始，獅鷲戰機的加入將大大提升烏克蘭空防能力，且可能改變戰爭局勢。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天到訪瑞典，在烏普薩拉（Uppsala）空軍聯隊基地（F16）與克里斯特森（Ulf Kristersson）簽署強化國防合作協議，也召開共同記者會，宣布兩國將進一步加強國防合作。

中央社遠距參與記者會，克里斯特森在會中表示，上次澤倫斯基訪問瑞典，在林雪坪（Linköping）的空軍基地兩國簽下合作意向書，宣告兩國展開長久合作關係。他說，有些人不相信當時簽下的合作意向會成真，今天這個合作將邁向下一步。

他表示，烏克蘭曾表示，獅鷲戰機是目前最需要的防空武器，烏克蘭將向瑞典購買20架新型獅鷲E/F型戰機（Jas 39 Gripen E/F），預計2030年能交出第一架。

克里斯特森接著表示，為了支援烏克蘭現在的需求，瑞典將捐贈16架現有的獅鷲C/D型戰機，若一切相關作業順利，最早能將戰機在明年初就送到烏克蘭。他說，這將會大大提升烏克蘭的空中防禦能力，支持烏克蘭就是保衛瑞典與歐洲，這是瑞典政府的重要任務。

克里斯特森表示，除了戰機之外，飛行員的訓練、維修等技術也包括在對烏克蘭的支援內。

他說，在最近的拜訪中見到烏克蘭測試飛行員實際操作獅鷲戰鬥機，飛行員表示，這會是改變烏克蘭防空戰力的關鍵。

澤倫斯基表示對瑞典的感謝，他說烏克蘭需要獅鷲戰機，將會逐步買下意向合作中提及的150架，他表示，獅鷲戰機將會配置射程更遠的「流星空對空飛彈」（Meteor）。

被現場記者問及是否擔心俄羅斯對瑞典的反應，克里斯特森表示，俄羅斯對協助烏克蘭的國家有何反應已眾所皆知，他說，這個區域的所有國家對於俄羅斯的反應例如影子艦隊、複合戰等手段都已有所準備，不會因為這次合作有所改變。

軍事分析家艾夫文（Jörgen Elfving）接受「瑞典日報」（SvD）訪問，他表示，俄方可能會把瑞典定位成積極參與烏克蘭戰爭的國家。

艾夫文認為，就算烏克蘭拿到獅鷲戰機，也無法馬上運作，訓練飛行員與技術人員，甚至基地組織都需要時間，但他認為，依照烏克蘭目前的空軍戰力來看，獅鷲戰機的確是遠比F16戰機更簡單更穩健的選擇。他說，將獅鷲部署在烏克蘭各地就已經能增加俄羅斯攻擊的困難。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）今年5月初拜訪瑞典時表示，獅鷲戰機會是改變戰局的關鍵（Game changer）。

瑞典 烏克蘭 戰機

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