快訊

獨／奪命坡道！北市8旬翁返家輪椅「90度後翻」 重摔腦出血送醫亡

金秀賢最新反擊曝光！假音檔爆料者失蹤 求償飆至300億

台積電震盪收跌、鉅額交易卻點燈亮起「兩盞新高價」 台股有望衝上4萬5千點

聽新聞
0:00 / 0:00

越南國家主席蘇林訪問泰國 兩國將深化雙邊關係

中央社／ 曼谷28日專電
泰國總理阿努廷今天與越南國家主席蘇林舉行會談。法新社
泰國總理阿努廷今天與越南國家主席蘇林舉行會談。法新社

泰國總理阿努廷今天在曼谷迎接越共中央總書記、國家主席蘇林到訪。這是蘇林就任越南領導人後，首次出訪東協國家，兩人舉行會議後也表示將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天與蘇林（TôLâm）舉行會談。泰國總理府表示，雙方針對區域和全球局勢交換意見，並重申將致力於增進泰越在經濟、貿易、投資、安全和區域合作等各領域的合作。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，泰越兩國同意將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership，CSP），並簽署了4項涵蓋經濟、科技、教育和航空領域的合作協議。

今年適逢泰越建交50周年，泰越友好協會會長沙南（Sanan Angubolkul）向民族報（The Nation）指出，兩國將藉由升級為「全面戰略夥伴關係」，從過去彼此競爭的經濟模式，轉向「互補型夥伴」。

沙南表示，兩國目標是在未來幾年內，將雙邊貿易額提升至250億美元，並推動「一加一」模式，整合泰國在資金、物流與研發方面的優勢，及越南在人力與自由貿易協定網絡上的優勢，共同吸引更多全球投資流入東南亞。

另外，雙方未來也將強化高科技與綠色產業合作，包括先進電子零組件、電動車、數位科技、再生能源及綠色產業，逐步降低對傳統農產品與紡織業的依賴。

蘇林就任越南領導人後，泰國為其首個正式訪問的東協國家，他預計29日前往新加坡，在安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說，之後訪問菲律賓。

泰國 越南 阿努廷 蘇林

延伸閱讀

高市早苗晤小馬可仕 日菲升格「全面戰略夥伴關係」

德國經長訪陸 已與陸副總理何立峰、商務部長王文濤會面

董軍不出席香格里拉對話 陸國防部宣布：少將孟祥青率隊

台駐泰處駁斥中國大陸大使投書 重申深化台泰合作

相關新聞

越南國家主席蘇林訪問泰國 兩國將深化雙邊關係

泰國總理阿努廷今天在曼谷迎接越共中央總書記、國家主席蘇林到訪。這是蘇林就任越南領導人後，首次出訪東協國家，兩人舉行會議後...

距車站僅300公尺…東京住宅區拆除工地驚見40枚未爆彈 警方回應了

日本東京板橋區建築拆除工地今（28日）發現40枚未爆彈，警視廳到場確認，沒有爆炸危險。現場距離東武東上線中板橋站僅300公尺，是一處住宅區。

福島核災後首逆轉…大阪高院推翻居民訴求 維持核電廠設置許可

日本關西電力大飯核電廠3、4號機設置許可訴訟出現逆轉。大阪高等法院今天推翻大阪地方法院2020年撤銷國家設置許可的一審判...

歐盟：歐洲軍工應捨精品迷思 學烏克蘭快速大量製造武器

歐盟的國防主管呼籲各國開放軍火庫存，向烏克蘭提供武器支援，並改變過往「精品迷思」的武器生產模式，改採「夠用就好」路線來提升產能。歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）告訴英國金融時報，「各國政府應開放自己的武器庫存，提供烏克蘭所需的裝備。」

威廉王子盼收泰勒絲喜帖 自曝全家都是Swiftie 她最狂熱

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

美國盟友還買單嗎？盧比歐印度行如何重建印太信任

自川普第二任期開始以來，由澳洲、印度、日本與美國組成的「四方安全對話」（Quad）一直面臨運作不順的質疑。由於領導人層級峰會自2024年9月後遲遲未再舉行，外界一度懷疑Quad是否正在失去動能。5月26日，Quad終於在新德里召開外長級會議，美國國務卿盧比歐赴印度展開為期四天的訪問，成為觀察川普政府印太戰略是否仍能維持夥伴之間政策協調的重要窗口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。