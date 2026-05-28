越南國家主席蘇林訪問泰國 兩國將深化雙邊關係

泰國總理阿努廷今天在曼谷迎接越共中央總書記、國家主席蘇林到訪。這是蘇林就任越南領導人後，首次出訪東協國家，兩人舉行會議後也表示將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天與蘇林（TôLâm）舉行會談。泰國總理府表示，雙方針對區域和全球局勢交換意見，並重申將致力於增進泰越在經濟、貿易、投資、安全和區域合作等各領域的合作。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，泰越兩國同意將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership，CSP），並簽署了4項涵蓋經濟、科技、教育和航空領域的合作協議。

今年適逢泰越建交50周年，泰越友好協會會長沙南（Sanan Angubolkul）向民族報（The Nation）指出，兩國將藉由升級為「全面戰略夥伴關係」，從過去彼此競爭的經濟模式，轉向「互補型夥伴」。

沙南表示，兩國目標是在未來幾年內，將雙邊貿易額提升至250億美元，並推動「一加一」模式，整合泰國在資金、物流與研發方面的優勢，及越南在人力與自由貿易協定網絡上的優勢，共同吸引更多全球投資流入東南亞。

另外，雙方未來也將強化高科技與綠色產業合作，包括先進電子零組件、電動車、數位科技、再生能源及綠色產業，逐步降低對傳統農產品與紡織業的依賴。

蘇林就任越南領導人後，泰國為其首個正式訪問的東協國家，他預計29日前往新加坡，在安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說，之後訪問菲律賓。