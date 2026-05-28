高市早苗晤小馬可仕 日菲升格「全面戰略夥伴關係」

日本首相高市早苗今天與訪日的菲律賓總統小馬可仕舉行領袖會談，雙方確認將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並同意正式啟動簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）的談判，進一步深化安全保障合作。

TBS報導，高市在會談開場表示，很高興能將雙邊關係提升至全面戰略夥伴的新階段。這場會談於傍晚6時前在東京展開，除了聚焦雙邊合作，也就區域安全交換意見。

在防務合作方面，日本政府4月鬆綁防衛裝備品出口規範後，雙方也就出口海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦等裝備交換意見。外界認為，若相關合作推進，將有助於提升菲律賓海上防衛能力。此外，雙方也就中東局勢升溫下的能源供應穩定交換意見。

另一方面，領袖會談後將發表的聯合聲明草案內容提前曝光。共同社報導，相關人士透露，針對中國近年來帶有霸權主義色彩的行動，日菲雙方將在聲明中表達「對東海與南海局勢的嚴重關切」，並強調反對以武力或脅迫片面改變現狀，同時重申「依據國際法，以和平方式解決海洋爭端的重要性」。

此外，聲明也對中國可能透過經濟脅迫或限制進出口，對全球供應鏈造成嚴重影響表達關切。