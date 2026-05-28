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澤倫斯基訪瑞典 防空合作與戰機軍售進展成焦點

中央社／ 斯德哥爾摩/烏普薩拉28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天將在瑞典會見瑞典總理克里斯特森，瑞典政府表示，屆時預計將宣布「防空」相關消息。

法新社引述瑞典「晚報」（Aftonbladet）報導說，瑞典將宣布向烏克蘭無償移交JAS 39「獅鷲」（Gripen）C/D型戰機，同時也將就向基輔出售最新型JAS-39 E型戰機展開正式談判。

克里斯特森（Ulf Kristersson）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）早在2025年10月就已簽署合作意向書，內容涉及烏克蘭將向瑞典採購100至150架獅鷲E型戰機。然而由於新機交付仍需數年，雙方也曾針對移交現有獅鷲C/D型戰機進行討論。

路透社報導，烏克蘭將這些戰機視為空軍建設優先項目。烏克蘭國防部長今年5月表示，在歐盟批准900億歐元援烏貸款後，獅鷲E型戰機交易可能在「數月內」完成簽署。

消息曝光後，瑞典航太及防衛公司紳寶集團（Saab）股價今天一度大漲5%。

澤倫斯基 烏克蘭 瑞典 戰機

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