歐盟：歐洲軍工應捨精品迷思 學烏克蘭快速大量製造武器

歐盟的國防主管呼籲各國開放軍火庫存，向烏克蘭提供武器支援，並改變過往「精品迷思」的武器生產模式，改採「夠用就好」路線來提升產能。歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）告訴英國金融時報，「各國政府應開放自己的武器庫存，提供烏克蘭所需的裝備。」

曾任立陶宛總理的庫比柳斯也警告，歐洲在飛彈製造方面已落後於俄羅斯與烏克蘭，原因是歐洲企業生產的都是過於精密、昂貴且難以提高產量的武器。他說：「歐洲人做的是所謂量身訂做（haute couture）式的武器。技術非常複雜、非常先進及昂貴，但完全無法快速擴產。而烏克蘭人則生產的是歐洲產業所謂夠用就好（good enough）的武器。」

負責推動歐盟強化歐洲國防工業基礎的庫比柳斯表示，歐洲必須學習烏克蘭戰時的生產方式，轉向更便宜、能快速大量製造的武器系統。

他指出，烏克蘭已開始生產自有的Flamingo巡弋飛彈，今年預計可生產約700枚，相較之下歐盟一年這類飛彈的產量不到300枚，俄羅斯則達到1200枚。

庫比柳斯認為，烏克蘭可以利用歐盟近期批准的一項900億歐元（約1046億美元）貸款中的600億（約697億美元）軍備資金，從歐盟庫存中購買所需武器，武器供應商則可以利用這筆資金再投資擴產或補充庫存。

當前歐盟準備推出一系列政策，意在提升國防生產能力並一改歐洲軍工產業各行其是的狀態。歐盟預計7月提出建立讓市場更加整合的計畫。

相關計畫將處理各國不同法規與採購制度所造成的破碎化問題，制度各自為政實際上限制國防市場運作，並阻礙跨國軍工合作。

改革內容還將包括技術層面的障礙，例如測試與認證的相互承認，以及簡化軍事零組件在歐盟內部流通的許可制度，這些制度在各成員國之間並不一致。

另據德國媒體「明鏡」報導，美國預計將減少危機期間供北約（NATO）盟友使用的轟炸機、戰鬥機與軍艦。

紐約郵報轉述，美國國防部長赫塞斯上周在布魯塞爾告知北約資深官員，美方將縮減提供給北約的可用資源，包括把戰略轟炸機數量減半。美國國防部政策次長的資深顧問韋勒茲-葛林（Alexander Velez-Green）則向北約成員表示，美軍部署的戰鬥機也將削減三分之一。

美國海軍則據稱表示，未來將不再向北約提供核潛艦，驅逐艦部署數量也會少於過去。消息人士向《明鏡》透露，美國還將保留所有偵察無人機供美軍自身使用，同時減少可供盟友使用的攻擊型無人機；美國預計將於6月初公布更多縮減對北約軍事支援的細節。