威廉王子盼收泰勒絲喜帖 自曝全家都是Swiftie 她最狂熱

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

英國每日郵報報導，主持人Amanda Holden與Jamie Theakston在節目中詢問威廉王子，是否已收到傳聞將於7月3日在紐約舉辦的婚禮邀請函？對此，威廉先笑著回答「無可奉告（No comment!）」，接著補充表示：「我希望應該會有邀請吧，我想可能會收到，但我們再看看吧。」

威廉也透露，女兒夏綠蒂是家中最狂熱的「Swiftie」（泰勒絲粉絲暱稱）。他回憶，去年帶著喬治、夏綠蒂一同欣賞泰勒絲的「The Eras Tour」（時代巡迴演唱會）演唱會，並大讚現場氣氛震撼。威廉說：「我們當時在溫布利球場包廂，距離舞台其實有點遠，但現場氣氛真的太驚人了。」當天凱特王妃與路易王子（Prince Louis）並未現身。

威廉形容，泰勒絲演唱時甚至能感受到地板震動，「真的太棒了！」他也透露，演唱會結束後，一家人還與泰勒絲及凱爾西合影自拍，成為王室粉絲們津津樂道的話題。

那場演唱會對王室一家而言是一次極其難忘的經驗。在長達三個多小時的演出中，威廉王子被捕捉到隨音樂忘情擺動、大跳熱舞的罕見畫面，完全沉浸在音樂天后的現場魅力中。夏綠蒂公主與喬治王子也在台下跟著全場歌迷大合唱，展現出與同齡青少年無異的追星狂熱。演出結束後，泰勒絲更在後台與威廉王子一行人親切合照，隨後將這張歷史性的同框照上傳至官方社群平台，寫下「祝威廉王子生日快樂！倫敦巡演有了完美的開始」，貼文迅速引發全球媒體與社群熱議。

泰勒絲這場不知道日期也沒公布地點的世紀婚禮，如今已成為全球娛樂與體育圈最受矚目的話題，但連身邊好友、王室成員與NFL教練團，都對細節一無所知。

凱爾西所屬的NFL酋長隊總教練Andy Reid被問到是否收到婚禮邀請，他笑稱：「應該有吧，我想應該有。」還開玩笑表示，只要自己到時候還穿得下燕尾服，就一定會出席。