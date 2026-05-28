快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

威廉王子盼收泰勒絲喜帖 自曝全家都是Swiftie 她最狂熱

世界日報／ 編譯中心／綜合27日電
英國王儲威廉一家五口。（歐新社）
英國王儲威廉一家五口。（歐新社）

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

英國每日郵報報導，主持人Amanda Holden與Jamie Theakston在節目中詢問威廉王子，是否已收到傳聞將於7月3日在紐約舉辦的婚禮邀請函？對此，威廉先笑著回答「無可奉告（No comment!）」，接著補充表示：「我希望應該會有邀請吧，我想可能會收到，但我們再看看吧。」

威廉也透露，女兒夏綠蒂是家中最狂熱的「Swiftie」（泰勒絲粉絲暱稱）。他回憶，去年帶著喬治、夏綠蒂一同欣賞泰勒絲的「The Eras Tour」（時代巡迴演唱會）演唱會，並大讚現場氣氛震撼。威廉說：「我們當時在溫布利球場包廂，距離舞台其實有點遠，但現場氣氛真的太驚人了。」當天凱特王妃與路易王子（Prince Louis）並未現身。

威廉形容，泰勒絲演唱時甚至能感受到地板震動，「真的太棒了！」他也透露，演唱會結束後，一家人還與泰勒絲及凱爾西合影自拍，成為王室粉絲們津津樂道的話題。

那場演唱會對王室一家而言是一次極其難忘的經驗。在長達三個多小時的演出中，威廉王子被捕捉到隨音樂忘情擺動、大跳熱舞的罕見畫面，完全沉浸在音樂天后的現場魅力中。夏綠蒂公主與喬治王子也在台下跟著全場歌迷大合唱，展現出與同齡青少年無異的追星狂熱。演出結束後，泰勒絲更在後台與威廉王子一行人親切合照，隨後將這張歷史性的同框照上傳至官方社群平台，寫下「祝威廉王子生日快樂！倫敦巡演有了完美的開始」，貼文迅速引發全球媒體與社群熱議。

泰勒絲這場不知道日期也沒公布地點的世紀婚禮，如今已成為全球娛樂與體育圈最受矚目的話題，但連身邊好友、王室成員與NFL教練團，都對細節一無所知。

凱爾西所屬的NFL酋長隊總教練Andy Reid被問到是否收到婚禮邀請，他笑稱：「應該有吧，我想應該有。」還開玩笑表示，只要自己到時候還穿得下燕尾服，就一定會出席。

泰勒絲與凱爾西日前觀賞NBA東區冠軍戰第三戰。（歐新社）
泰勒絲與凱爾西日前觀賞NBA東區冠軍戰第三戰。（歐新社）

泰勒絲 威廉王子 英國

延伸閱讀

泰勒絲世紀婚禮要求「單身不准攜伴」 傳有賓客心寒：不想去了

泰勒絲隨男友為NBA騎士隊加油 尼克隊球迷怒批「叛徒」

AMA╱BTS拿3獎項 擠走泰勒絲、卡卡奪「年度藝人」

擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

相關新聞

美國盟友還買單嗎？盧比歐印度行如何重建印太信任

自川普第二任期開始以來，由澳洲、印度、日本與美國組成的「四方安全對話」（Quad）一直面臨運作不順的質疑。由於領導人層級峰會自2024年9月後遲遲未再舉行，外界一度懷疑Quad是否正在失去動能。5月26日，Quad終於在新德里召開外長級會議，美國國務卿盧比歐赴印度展開為期四天的訪問，成為觀察川普政府印太戰略是否仍能維持夥伴之間政策協調的重要窗口。

今年新加坡香格里拉對話日程表曝！未安排中國主題專場

亞太地區重要年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue，簡稱香會），將從本周五（5/29）起連3天在新加坡舉行。先前彭博引述知情人士稱，大陸國防部長董軍預料不會出席；星媒再報導稱，最新香會日程表顯示，今年香會沒有安排中國主題專場。

威廉王子盼收泰勒絲喜帖 自曝全家都是Swiftie 她最狂熱

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

德議員訪台遭中國反對 AfD代表：北京不要吵

「北京總是告訴我們不要干涉中國事務。但回到35年前，還是東西德的時候，中華人民共和國其實非常深度地介入了德國事務。他們在東柏林設有大使館，對我們德國內部關係根本毫不在意。所以，就不要吵（just be quiet）。」

在台灣說日文的緬甸人，專訪曾參與民族地方武裝組織的克欽女生

來自緬甸克欽邦的克欽族Saga現居台灣。她在緬甸念完大學之後，先在緬甸的日本語學校學日文，之後前往日本又唸了一次大學，畢業後來台攻讀碩士學位，現在正在和論文奮鬥中。Saga也有考慮今後繼續留在台灣再念個博士，可以感覺得出Saga真的非常喜歡唸書，而且是從小時候開始，「幾乎每天」都在學校。

英前駐美大使國安審查未過 傳與中國財長有關

繼今年4月率先揭露，英國前駐美大使曼德森於去年2月赴美就任前未通過國安審查後，英國「衛報」今天進一步報導，英方安全審查單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。