烏克蘭精銳指揮官談戰事 未來半年關鍵轉捩點

烏克蘭資深指揮官畢列茨基（Andriy Biletsky）指出，俄羅斯軍隊已精疲力竭，烏克蘭有半年窗口可奪回戰場主動權，強化和平談判籌碼，這場戰爭的「轉捩點」即將到來。

路透社報導，俄軍自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，今年攻勢減緩，烏軍正力圖逐退俄軍。

烏克蘭精銳的第3軍團（Third Army Corps）指揮官畢列茨基受訪表示，他相信俄軍已精疲力竭，無力再展開重大突破。

畢列茨基在哈爾科夫（Kharkiv）東北一處地下指揮所表示，如果烏軍能維持氣勢數個月，便可自前線奪取戰事主動權，迫使俄羅斯不再覬覦頓內茨克州（Donetsk）尚未占領的區域。

畢列茨基表示，「我相信接下來6到9個月是轉捩點」，「更確切地說，我認為接下來6個月是關鍵時刻。」

頓內茨克控制權一直是俄烏和談陷入僵局的主因。俄羅斯要求取得整片區域，烏克蘭則拒絕撤出俄軍未能占領的地方。

畢列茨基手創知名的亞速營（Azov Battalion），這名右派領袖目前指揮數萬名士兵。他表示，「我們必須明確指出那些能提升我方戰略優勢的進攻方向、奪取若干戰略據點，然後以實力，而非軟弱姿態與俄羅斯人談判，進而促成一場真正穩固的停戰協定。」

俄羅斯國防部並未立即回應置評請求。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）誓言在烏克蘭取得勝利，並於本月表示他認為戰爭已近尾聲。

俄羅斯的攻勢因億萬富翁馬斯克（Elon Musk）拒絕讓俄軍使用星鏈（Starlink）衛星網路而受阻。與此同時，基輔以中程無人機加強打擊俄羅斯防空設施與後勤補給，讓更多的遠程攻擊得以穿透防線，命中俄境內的石油與軍事設施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週表示，烏克蘭已在2026年奪回近600平方公里領土。路透社無法獨立核實此數字。俄羅斯目前控制烏克蘭約1/5領土。

芬蘭軍事智庫黑鳥集團（Black Bird Group）赫林（John Helin）呼應畢列茨基看法表示：俄軍人員疲乏，烏軍則因兵力短缺而受限。

「目前看來，在今年開打4、5個月之後，俄羅斯人比烏克蘭人先陷入精疲力竭的可能性大幅提高，至於烏克蘭本身，短期內還不至於走到崩潰的臨界點。」

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）25日表示，烏軍目前正「積極打破雙方僵持不下的陣地戰狀態」，可能很快就會發動機械化突擊。

俄軍正向烏東的「要塞防線」逼近，防線南端的戰略據點康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka），城內持續出現激烈交火。

「要塞防線」是一連串以重兵防守的城市，它是烏克蘭防線支柱，一旦遭俄軍攻破，俄羅斯便能威脅頓巴斯（Donbas）其餘地區。

畢列茨基的部隊守住逾1/10的前線，保護要塞防線北方的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）兩側，迫使俄羅斯對它正面強攻。

畢列茨基說，代價如此高昂的攻勢有助消耗俄軍。俄軍基層指揮官大量陣亡，戰力退化。「兵力不足已讓他們無法像一年前那樣推進。」

畢列茨基表示，現在就對基輔近期戰果下定論為時尚早，但烏克蘭可藉由持續的中程攻擊「謹慎」推進。

他說，由於馬斯克管控星鏈，莫斯科在戰場通訊「急速落敗」。但他描述。俄烏雙方在技術上大致相當，烏克蘭在無人地面車輛（UGVs）和重型轟炸無人機上領先，俄羅斯則在無法被干擾的光纖無人機競賽中占優。

畢列茨基的軍團被視為現代化烏克蘭軍的可能範本。它引領培訓變革，將無人地面車輛等新科技整合為戰場重要策略的一環。