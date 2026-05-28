今年新加坡香格里拉對話日程表曝！未安排中國主題專場

亞太地區重要年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue，簡稱香會），將從本周五（5/29）起連3天在新加坡舉行。先前彭博引述知情人士稱，大陸國防部長董軍預料不會出席；星媒再報導稱，最新香會日程表顯示，今年香會沒有安排中國主題專場。

據新加坡《聯合早報》，按慣例，當中美兩國防長都出席香會時，美國防長會先在星期六的全體會議發表演講，大陸部長則在星期天的全體會議上發言。據最新香會日程，星期天（5/31）早上全體會議討論的主題為「應對全球競爭中的地區緊張局勢」（Managing Regional Tensions Amid Global Competition） ，而非中國主題專場。

董軍2024年代表中國大陸出席香會時，曾以「中國的全球安全觀」作大會發言。

董軍去年沒有參加香會，當時香會也未安排中國主題專場。去年率團出席香會的解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將，曾在「亞太海事安全合作」為主題的專題會議上發表講話。

報導稱，中國大陸今年大概率也不會派高層級代表出席香會。

彭博稍早報導指，知情人士沒有說明董軍預計不出席香會的原因，但稱相關計畫有可能會在最後一刻出現變化。其中1位不願具名的知情人士預計，陸方將派遣層級較低、來自解放軍國防大學的代表團出席。