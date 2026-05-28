快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年新加坡香格里拉對話日程表曝！未安排中國主題專場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2024年6月2日，大陸國防部長董軍在新加坡香格里拉飯店舉行的第21屆「香格里拉對話」峰會發表演說。（美聯社資料照）
2024年6月2日，大陸國防部長董軍在新加坡香格里拉飯店舉行的第21屆「香格里拉對話」峰會發表演說。（美聯社資料照）

亞太地區重要年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue，簡稱香會），將從本周五（5/29）起連3天在新加坡舉行。先前彭博引述知情人士稱，大陸國防部長董軍預料不會出席；星媒再報導稱，最新香會日程表顯示，今年香會沒有安排中國主題專場。

據新加坡《聯合早報》，按慣例，當中美兩國防長都出席香會時，美國防長會先在星期六的全體會議發表演講，大陸部長則在星期天的全體會議上發言。據最新香會日程，星期天（5/31）早上全體會議討論的主題為「應對全球競爭中的地區緊張局勢」（Managing Regional Tensions Amid Global Competition） ，而非中國主題專場。

董軍2024年代表中國大陸出席香會時，曾以「中國的全球安全觀」作大會發言。

董軍去年沒有參加香會，當時香會也未安排中國主題專場。去年率團出席香會的解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將，曾在「亞太海事安全合作」為主題的專題會議上發表講話。

報導稱，中國大陸今年大概率也不會派高層級代表出席香會。

彭博稍早報導指，知情人士沒有說明董軍預計不出席香會的原因，但稱相關計畫有可能會在最後一刻出現變化。其中1位不願具名的知情人士預計，陸方將派遣層級較低、來自解放軍國防大學的代表團出席。

新加坡 香格里拉 亞太

延伸閱讀

香格里拉對話將登場 聚焦中東戰事下亞太安全格局

輝達AI晶片走私首見「日本路線」 檢方調查3台人已偷運至少一批到香港

英前駐美大使國安審查未過 傳與中國財長有關

美伊臨時和平協議草案曝光 荷莫茲一個月內恢復通航

相關新聞

美國盟友還買單嗎？盧比歐印度行如何重建印太信任

自川普第二任期開始以來，由澳洲、印度、日本與美國組成的「四方安全對話」（Quad）一直面臨運作不順的質疑。由於領導人層級峰會自2024年9月後遲遲未再舉行，外界一度懷疑Quad是否正在失去動能。5月26日，Quad終於在新德里召開外長級會議，美國國務卿盧比歐赴印度展開為期四天的訪問，成為觀察川普政府印太戰略是否仍能維持夥伴之間政策協調的重要窗口。

威廉王子盼收泰勒絲喜帖 自曝全家都是Swiftie 她最狂熱

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

今年新加坡香格里拉對話日程表曝！未安排中國主題專場

亞太地區重要年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue，簡稱香會），將從本周五（5/29）起連3天在新加坡舉行。先前彭博引述知情人士稱，大陸國防部長董軍預料不會出席；星媒再報導稱，最新香會日程表顯示，今年香會沒有安排中國主題專場。

德議員訪台遭中國反對 AfD代表：北京不要吵

「北京總是告訴我們不要干涉中國事務。但回到35年前，還是東西德的時候，中華人民共和國其實非常深度地介入了德國事務。他們在東柏林設有大使館，對我們德國內部關係根本毫不在意。所以，就不要吵（just be quiet）。」

在台灣說日文的緬甸人，專訪曾參與民族地方武裝組織的克欽女生

來自緬甸克欽邦的克欽族Saga現居台灣。她在緬甸念完大學之後，先在緬甸的日本語學校學日文，之後前往日本又唸了一次大學，畢業後來台攻讀碩士學位，現在正在和論文奮鬥中。Saga也有考慮今後繼續留在台灣再念個博士，可以感覺得出Saga真的非常喜歡唸書，而且是從小時候開始，「幾乎每天」都在學校。

英前駐美大使國安審查未過 傳與中國財長有關

繼今年4月率先揭露，英國前駐美大使曼德森於去年2月赴美就任前未通過國安審查後，英國「衛報」今天進一步報導，英方安全審查單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。