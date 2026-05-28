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德議員訪台遭中國反對 AfD代表：北京不要吵

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北京總是告訴我們不要干涉中國事務。但回到35年前，還是東西德的時候，中華人民共和國其實非常深度地介入了德國事務。他們在東柏林設有大使館，對我們德國內部關係根本毫不在意。所以，就不要吵（just be quiet）。」

德國聯邦議院5位跨黨派國會議員於5月23日至31日訪問台灣9天，中國外交部發言人毛寧25日回應，「反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方交往」。

其中，AfD聯邦議員克拉夫特（Rainer Kraft）特別受到關注。AfD目前在德國全國民調中位居第一，但長期以來黨內不少人士展現親中、親俄立場。克拉夫特明顯屬於少數不同調者，而這樣的立場，也讓他在黨內外都遭遇質疑與批評。

面對DW提問，克拉夫特坦言，他確實需要說服黨內同志改變對中國與台灣的看法。「我必須說服他們，而最好的例子之一，就是台積電在德勒斯登的新工廠。」這座工廠是台積電與德國的博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）等企業共同投資，已於2024年動土，預計2027年開始量產。

克拉夫特認為，相較於中國企業到德國「收購公司、掏空後把東西搬回中國」，台灣企業則是真正到德國投資，創造數千個高薪工作。

「台灣是世界半導體領導者，而德國經濟目前正處於疲弱狀態。未來經濟很大程度取決於人工智慧、資料中心與半導體。」克拉夫特強調：「從經濟角度來說，這攸關德國的生死。德國不能錯過台灣這個機遇。」

克拉夫特2022年就曾隨團訪台。當年AfD共同主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）曾在社群平台批評綠黨籍的外長貝爾柏克（Annalena Baerbock）對台立場「荒謬且極度危險」，並稱德國必須「尊重中國的正當安全利益」。AfD現任主席魏德爾（Alice Weidel）則曾在中國留學、工作，在中國社群平台亦相當受歡迎。

2024年，AfD時任歐洲議會議員的克拉（Maximilian Krah）被指控替中國與俄羅斯效力並收受利益。隔年，其前助理Jian G.更因替中國從事間諜活動遭德國法庭判刑。

AfD近年多次爆出與中國相關的安全疑慮，也讓克拉夫特挺台立場顯得更加格格不入。不過，克拉夫特認為，俄烏戰爭反而正在改變AfD內部部分人士的看法。「越來越多人開始理解，『相信威權政權能快速擊敗民主國家』的說法，其實沒有成真。」他說：「民主國家非常有韌性，也很有創造力。我認為民主國家最終會勝出。」

除了經濟與價值觀議題，克拉夫特也直接點出台海穩定對德國產業的重要性。面對當前的世界局勢，他認為德國不能只依賴美國。

「如果川普教會了我們什麼，那就是我們必須依靠自己。」克拉夫特說，德國與歐洲必須建立自己的實力，並與歐洲、北美及亞洲夥伴合作，「確保沒有任何單一國家能夠把世界秩序顛倒過來」。

他強調，德國仰賴貿易與穩定的國際環境，因此維持台海和平的現狀不只是外交問題，更涉及德國自身利益。

「對台最大的威脅是選擇視而不見」

這次訪團團長、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）接受DW訪問時談到台海局勢，徐德分表示，德國的目標是「讓任何傷害台灣的代價越來越高」，透過持續合作與關注，維持區域穩定。「對台灣最大的威脅，其實是其他國家選擇視而不見，而我們不會這麼做。」

他強調，近年國際局勢變化，也迫使德國重新思考與台灣的關係。「真正改變的不是德國，而是中國與美國。」徐德分認為，除了中國與俄羅斯等威權國家帶來壓力外，美國這個長期作為德國與台灣盟友的國家，「如今已經不像以前那麼可靠」。

徐德分指出，這也是德國必須深化與台灣、日本等民主夥伴合作的重要原因。「我們必須找到新的方式來維護自身利益，因此在許多領域加強與台灣合作，已經沒有其他選擇。」

德國友台小組訪台之際，德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche）同時正出訪北京。被問及此事，徐德分強調保持平衡的重要，並且應避免「過度依賴中國」。他以電池產業為例指出，德國目前在許多關鍵供應鏈上高度依賴中國，這讓德國處於脆弱位置，因此德國必須同時深化與台灣等民主夥伴的合作。

徐德分在26日與台灣總統賴清德會面時表示：「民主社會之間的交流是正常的，我們不接受第三方干涉。」「如果德國想參與AI浪潮，就必須來台灣合作。」徐德分說。他特別提到台積電德勒斯登設廠，稱這將成為德國未來晶片產業的重要核心。

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