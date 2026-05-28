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澳前防長：澳洲西側恐受制中國 綏靖不會帶來和平

中央社／ 雪梨28日專電

澳洲人報」（The Australian）27日刊登澳洲前國防部部長雷諾茲投書，文中指出，中國近20年來在澳洲西側逐步建立軍事布署，坎培拉當局需要明白綏靖不會換來和平，有必要強化軍事嚇阻因應中國威脅。

2019至2021年間擔任澳洲國防部部長的雷諾茲（Linda Reynolds），在文中一開頭就指出：「北京當局有著宏大戰略，它是有戰略地耐心蟄伏長達數十年，而且目標明確；相較之下，澳洲是一個不斷分心，卻又自我感覺良好的民主國家。」

雷諾茲指出，習近平2012年上台後，多次引用毛澤東1938年發表的「論持久戰」提及國際戰略的三個階段，即「戰略防禦」、「戰略相持」和「戰略反攻」；習近平2週前在北京向美國總統川普提到「東升西降」，顯示中國與西方國家的競爭已進入「戰略相持」的階段。

雷諾茲直言，對比中國不斷學習和修正戰略，澳洲卻沒有任何應對策略，僅是一味抱持著綏靖政策，對於戰爭威脅仍然毫無概念，這是澳洲目前所面臨的最嚴峻挑戰。

她強調，中國與俄羅斯、伊朗和北韓等戰略夥伴已展開多項合作部署，不容忽視。俄羅斯分別與北韓和伊朗達成協議，共同構成了一個「威權國家產業複合體」（authoritarian-industrial complex）；同時，中國亦向俄羅斯提供軍、民兩用電子產品。

雷諾茲在文中指出，澳洲自從二次世界大戰以來，國防重點一直集中於北面和東面，然而中國在過去20年來，已於澳洲西翼陸續興建多項永久性軍、民兩用基礎設施。

雷諾茲解釋，澳洲西翼面對的中國軍、民兩用設施，分布於索馬利蘭的吉布地（Djibouti）、斯里蘭卡的赫班托達（Hambantota）、巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar）、緬甸皎漂（Kyaukpyu）、柬埔寨雲壤（Ream）等；同時，中國正於南海擴張、以軍事控制第一島鏈、沿著太平洋和印度洋推進，並擴散到南、北兩極地區。

雷諾茲進一步提醒，澳洲99%的貿易都要經由巽他海峽（Sunda）、龍目海峽（Lombok）和馬六甲海峽（ Malacca）穿越印度洋；這些海峽既不受澳洲控制，但同時卻已受制於「中國的包圍與脅迫」。

因應中國威脅，雷諾茲認為澳洲必須提高軍備，國防開支至少要佔GDP的3%以上，最終更要提高至5%。

雷諾茲主張，澳洲政府須正視中國包圍對澳洲安全和經濟的影響，並展開全國性討論，並儘速落實澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計畫，包括在西澳州（WA）的相關投資和基礎設施建設，及開發太空、網路、人工智慧和自主系統等科技，推動無人機和飛彈量產，同時與夥伴國家緊密合作。

澳洲 習近平 毛澤東

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