涉干預司法辦案 西班牙執政黨總部遭警搜查

西班牙警方今天搜查執政黨社會勞工黨總部，作為調查可能涉及財務不法行為的一部分。此案牽涉3名前黨員及其他人士，他們涉嫌試圖干預警方辦案與司法案件。

美聯社報導，對馬德里市中心辦公室的搜查，對西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）所屬的社會勞工黨（Socialist Party）而言再添打擊。社會勞工黨近期接連爆出多起貪腐醜聞，涉及桑傑士多名親信、他的妻子與兄弟，以及前一位出任總理的社會勞工黨政要。

桑傑士在羅馬的記者會上表示：「我們尊重司法體系，也會配合法院的調查。社會勞工黨在此承諾，一旦發現任何新的不當行為，我們將一如既往地以同樣堅定的態度採取行動。」

桑傑士自2018年起擔任西班牙領導人，並且是美國總統川普的主要批評者之一，但他本人並未在任何調查中被直接點名涉案。

今天發布的法院聲明指出，法官裴拉茲（SantiagoPedraz）已下令西班牙人民警備總隊「扣押各類文件與電子檔案調查一個犯罪集團，該集團被指企圖干擾並影響涉及執政黨的相關司法案件」。

警方表示，這次搜查僅嚴格限於該案，並非對辦公室進行全面性的地毯式搜查。

這起案件始於2025年，當時西班牙媒體曝光數段錄音檔，內容顯示時任黨員迪耶茲（Leire Diez）顯然參與企圖抹黑人民警備總隊反貪腐單位一名成員的行動。後續報導指出，迪耶茲涉嫌企圖影響國家檢察官的辦案工作。法官的調查重點在於釐清她是否因執行相關行動而收受款項。

社會勞工黨表示，這完全是她個人的行為。而已退黨的迪耶茲則否認有任何不當行為。