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美商「光魚」無人艇首次自主穿越台灣海峽！遭遇多艘共軍軍艦畫面曝

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Seasats在美國馬里蘭州奧克森丘舉行的2026海空航太展覽會上，展出一艘「光魚」安全無人艇。路透／Sipa USA
Seasats在美國馬里蘭州奧克森丘舉行的2026海空航太展覽會上，展出一艘「光魚」安全無人艇。路透／Sipa USA

Seasats 27日宣布，旗下「光魚」（Lightfish）無人水面載具（USV）已完成首次自主穿越台灣海峽的任務。該公司表示，這項里程碑重新定義了自主海事系統在全球最敏感水域之一運作的可能性。

Seasats在新聞稿指出，無人系統在全球各地快速普及，已顛覆傳統軍事準則。烏克蘭部分透過迅速採用並擴大無人機作戰規模，成功牽制俄羅斯；伊朗也曾在荷姆茲海峽有效部署無人系統。台灣則正密切研究相關經驗，並愈來愈將無人系統視為國防戰略核心。

「光魚」從數百英里外遠端部署，在5天內穿越整條台灣海峽，期間持續監控海面船舶交通，並在航行期間遭遇多艘中國軍艦，包括解放軍海軍（PLAN）056型護衛艦。共軍艦艇當時在台灣專屬經濟區（EEZ）內活動，且未透過自動識別系統（AIS）發送身分資訊。「光魚」則成功追蹤這些艦艇，並拍攝可確認型號與來源的影像。

Seasats執行長佛拉尼根（Mike Flanigan）表示：「這不是我們的載具第一次遇上中國軍艦，但這次遭遇的地點與時機值得注意。外界普遍認為，解放軍海軍積極將艦艇投射至較小鄰國的主權水域，但能取得並公開具地理定位資訊的照片證據相當罕見。」

新聞稿指出，像「光魚」這樣具長時間續航能力的無人水面載具，可協助台灣監控並防衛周邊水域，降低中國海軍在不被察覺情況下行動的自由度。Seasats目前正與台灣及印太地區盟友部隊接觸，推動在關鍵海域部署並擴大持續性的海域監控能力。

公司總部位於美國聖地牙哥的Seasats同時表示，該公司已取得超過1億美元的美國政府合約，曾與美國海軍、國家海洋暨大氣總署（NOAA）及全球多個研究機構合作部署無人水面載具，投資方包括Konvoy Ventures、Shield Capital與L3Harris Technologies等。

美商Seasats公布「光魚」USV在5天內由南往北穿越整條台灣海峽的航線圖。照片翻攝：PR Newswire
美商Seasats公布「光魚」USV在5天內由南往北穿越整條台灣海峽的航線圖。照片翻攝：PR Newswire

美商Seasats的「光魚」USV最近自主航行穿越台灣海峽時，目擊中國解放軍海軍056型護衛艦。照片翻攝：PR Newswire
美商Seasats的「光魚」USV最近自主航行穿越台灣海峽時，目擊中國解放軍海軍056型護衛艦。照片翻攝：PR Newswire

台灣海峽 共軍 軍艦

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