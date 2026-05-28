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巴西大選升溫 魯拉與波索納洛之子對決引關注

中央社／ 聖保羅27日專電

巴西2026年總統大選進入白熱化階段，專家分析認為，現任左派總統魯拉與右翼波索納洛之子、參議員福拉畢歐皆有可能在首輪投票中直接勝出，顯示選戰高度集中於兩大陣營，選情受國際關注。

巴西將於10月舉行總統大選，根據BBC巴西新聞網報導，民調顯示魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與福拉畢歐（Flávio Bolsonaro）支持度均突破3成，為巴西選舉史上罕見。

研究機構Idea創辦人穆拉（Maurício Moura）指出，左派政黨缺乏其他有力挑戰者，使得工黨（PT）在首輪勝出的機率大增；另一方面，右翼保守派選民則可能因「反工黨情緒」集中支持福拉畢歐。穆拉並提醒，若投票率偏低，尤其低收入與低教育程度族群的缺席，將可能影響魯拉的優勢。

然而，福拉畢歐近期因涉及曾向1名因詐欺罪入獄的巴西銀行家募資的醜聞而陷入危機。為鞏固保守派支持，他於本週赴美國白宮會晤總統川普（DonaldTrump），並公開表示曾要求美方將巴西犯罪組織「首府第一司令部」（PCC）與「紅軍團」（CV）列為恐怖組織。

專家認為，這場會面雖在意識形態上強化福拉畢歐的形象，但對中間選民影響有限，反而引發外界對美國可能介入巴西選舉的疑慮。

報導分析指出，魯拉與福拉畢歐的支持度差距僅在誤差範圍內，最終結果仍取決於約3%搖擺選民。若選舉於10月4日首輪即定勝負，將是巴西近30年來首次出現總統在首輪投票中當選的情況。

波索納洛 巴西 魯拉

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