英前駐美大使國安審查未過 傳與中國財長有關

繼今年4月率先揭露，英國前駐美大使曼德森於去年2月赴美就任前未通過國安審查後，英國「衛報」今天進一步報導，英方安全審查單位當初對曼德森有「高度疑慮」，原因之一為曼德森與中國現任財政部長藍佛安的關係。

曼德森（Peter Mandelson）因捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，去年9月遭解職，在任僅約7個月。不過，經手曼德森人事案的英國外交部官員曾向國會證實，英國安全審查單位曾對曼德森有「高度疑慮」、並建議「不予核准」其安全資格申請，主要原因不在他與艾普斯坦的交情。

另一方面，在首相府2024年12月宣布任命曼德森為駐美大使之前，內閣辦公廳即曾在「盡職調查」報告示警，曼德森與中國和俄羅斯的連結恐對英國政府構成「聲譽風險」。

衛報（The Guardian）今天援引數名知情人士說法報導，除了曼德森與俄羅斯寡頭富豪德里帕斯卡（OlegDeripaska）的私交，英國安全審查單位另曾在審查報告提到曼德森與藍佛安的往來。

此外，曼德森與前以色列軍事情報局局長海曼（Tamir Hayman）的關係據稱也引發疑慮。

藍佛安歷任山西省省長、中共山西省委，2023年10月就任財政部部長。「衛報」報導，目前不清楚曼德森與藍佛安是何時、在什麼情況下產生連結，但英國安全審查單位注意到，兩人曾一年交談「數次」。

不過，曼德森安全審查程序於2024年12月下旬開始之前的12個月期間，曼德森與藍佛安似乎未曾交談。

2025年1月，安全審查還未結束，英國外交部已開始與曼德森分享機敏資訊、為他舉行業務簡報，內容涉及中國與英中關係。

藍佛安在財長任內除了曾與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）會談，首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪問中國時，中方即是由藍佛安出面接機。施凱爾當時是近8年來首位訪中的英國現任首相。

值得一提的是，藍佛安去年1月與里夫斯在北京會談時，曼德森的安全審查程序仍未結束，但當去年4月藍佛安與里夫斯在華府國際貨幣基金（IMF）會議期間會面，曼德森已在華府擔任英國駐美大使。曼德森是否曾以任何方式涉入藍佛安與里夫斯的會談、其中是否涉及利益衝突，預期將引發關注。

曼德森的駐美大使任命案重創施凱爾聲譽。領導工黨打贏2024年7月國會大選選戰的施凱爾，當時標榜將與保守黨執政期間所謂的「用人唯親」文化劃清界線，並革新英國政壇和公務體系風氣，如今卻遭指控曾為強推曼德森人事案施壓公務員。

另一方面，考量輿論壓力，政府官員恐須就曼德森在美期間是否曾有危害英國國家安全與國家利益的舉措展開調查。

曼德森的「友中」色彩多年來堪稱鮮明，包括2004至2008年擔任歐盟貿易專員期間，力主強化與中國的經貿投資關係；2010年淡出政壇後，他創辦戰略顧問公司Global Counsel，在中國具廣泛政商人脈，歷年大客戶有社群媒體平台TikTok、快時尚巨頭Shein等。

不過，在獲任命為駐美大使前後，曼德森突然「轉向」、開始發表具「疑中」色彩的言論。

在國會要求下，英國政府今年3月釋出首批與曼德森人事案有關的內部文件，預計6月釋出第2批。按國會要求，政府應釋出的文件包含官員透過WhatsApp等通訊軟體傳送的群組和個人訊息。

一旦政府基於國家安全或國際關係考量，認為必須遮蔽或不公開部分文件，相關決定須經國會情報暨安全事務聯席委員會（ISC）審核同意，才可執行。

不過，根據ISC於5月中旬發布的聲明，政府不僅自行增加並擴大解釋文件遮蔽標準，更自行認定部分文件不應公開，包括曼德森的安全審查報告。ISC指出，這與國會於2月提出、政府同意執行的要求不符。

此外，ISC批評，有大量公務是透過「非官方系統」執行，這簡直難以置信；WhatsApp似乎已成為政府形塑政策的平台，官員在WhatsApp傳送長篇訊息，卻疏於為討論和決策過程留下官方正式紀錄。ISC提到，類似現象已可見於前任政府，如今則是變本加厲。