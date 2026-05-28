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美削減危機應援北約兵力 戰機轟炸機數量近腰斬

中央社／ 柏林27日綜合外電報導

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）與路透社披露，美國打算大幅削減在危機時援助歐洲盟國的軍事資源，包括戰機、軍艦和空中加油機等。

3名知情人士早先曾向路透社透露，川普政府計劃通知北約盟國，美方將縮減危機期間可支應盟國的軍事規模；報導稱美國打算只提供以前數量一半的戰略轟炸機。

路透社指出，根據名為「北約兵力模式」（NATOForce Model）的架構，北約成員會先律定一批可動用兵力，在戰爭或諸如成員國遭攻擊等重大危機發生時啟用。

這些戰時兵力的確切組成屬高度機密，但消息人士透露，五角大廈已決定大幅縮減美方承諾提供的兵力。

美國總統川普已表明，他期待歐洲國家能從美國手中接下歐洲安全的主要責任，這回向盟國傳達的訊息就是相關政策開始付諸實施的具體信號。只是目前仍有很多細節不清楚，像是五角大廈打算多快將危機應對責任移轉給歐洲盟國。

明鏡周刊指出，美國計劃削減對北約軍事挹注的幅度超出歐洲預期，歐盟政壇認為這是一記警鐘。

周刊披露，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的一名特使上週稍晚在布魯塞爾的北約總部，向各會員國簡報相關計畫。據美方特使韋勒茲葛林（Alexander Velez-Green）在閉門會議的說法，稱美軍可提供北約應急的戰機數量將削減1/3。

此外，美國海軍也將減少可供北約動用的飛彈驅逐艦數量，且也不打算再向北約提供潛艦。

在這些變動下，歐洲將被迫自行尋覓偵察無人機，而美國也有意大幅縮減武裝無人機供北約使用。

明鏡周刊指出，美國將在6月初的一場戰力生成（force generation）會議進一步說明相關細節。

美國總統川普之前抨擊歐洲盟友在伊朗戰爭期間，未能積極支持美國打通遭伊朗封控的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並已表明將撤走約5000名駐德美軍。

此外，川普多次表達想掌控格陵蘭，進一步加劇跨大西洋關係緊張。北大西洋公約組織（NATO）目前正承受前所未有的壓力，一些歐洲國家擔心華府恐徹底退出。

北約 歐盟 德國

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