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下月滿80歲 川普：體檢結果完美

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
川普總統25日出席阿靈頓國家公墓舉行的陣亡將士紀念日儀式時，媒體發現他的右手塗有厚厚一層遮瑕膏。(路透)
川普總統25日出席阿靈頓國家公墓舉行的陣亡將士紀念日儀式時，媒體發現他的右手塗有厚厚一層遮瑕膏。(路透)

美國總統川普廿六日在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心接受三小時健康檢查後，在社群媒體發文表示，剛完成半年一次的例行體檢，「檢查結果一切完美」。下個月將屆滿八十歲的川普，是美國史上就職時最高齡的總統。

曾任前總統柯林頓、布希及歐巴馬任內白宮醫師的庫爾曼說，民眾對總統身體健康的擔憂可能到達歷史新高，年事已高是頭號原因。他說，像川普這樣年紀的總統，完整體檢報告應包括進階版心臟檢測、常見癌症篩檢、認知評估，加上身高、體重、血壓等基本項目。

白宮並未公布川普這次體檢包括哪些項目，但對檢查結果表示深具信心。這是川普十三個月以來第三次前往華特里德接受體檢。

白宮發言人英格爾說：「川普是美國史上最敏銳、最親民的總統，雖然不眠不休解決問題、兌現承諾，卻依然保持極佳健康狀況。」

不過，川普在公開場合出現時，常被媒體拍到手上塗化妝品掩蓋瘀青，白宮則說瘀青是因為川普頻繁握手以及經常服用阿斯匹靈。川普廿五日出席阿靈頓國家公墓陣亡將士紀念日儀式時，媒體發現他右手塗有厚厚一層遮瑕膏。

川普在會議上有時打瞌睡或長時間閉著眼睛，但否認真的睡著。川普還經常嘲諷前總統拜登心智敏銳度差，並自稱在認知測試獲得滿分。

法律並未規定總統必須公開醫療紀錄。拜登卸任四個月後宣布罹患第四期攝護腺癌，引發任內是否隱瞞健康問題的質疑。重回白宮後，川普第一份醫療報告二○二五年四月公布。二○二五年七月，川普經診斷發現患有老年人常見疾病慢性靜脈功能不全。川普被媒體拍到雙腳、腳踝和小腿出現腫脹，白宮解釋是慢性靜脈功能不全導致下肢輕微腫脹。

今年三月，川普被媒體拍到脖子側邊有紅疹。白宮醫生巴巴貝拉說，紅疹是因為川普使用一款有預防效果的藥膏所導致。

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