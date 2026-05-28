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徵詢民眾 美評估降300億美元陸商品關稅

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國貿易代表葛里爾表示，川普政府不排除10%全球關稅7月到期後重新起徵。圖為他4月在白宮回應媒體提問。(路透)
美國貿易代表葛里爾表示，川普政府不排除10%全球關稅7月到期後重新起徵。圖為他4月在白宮回應媒體提問。(路透)

美國貿易代表葛里爾廿六日表示，川普政府將徵詢民眾意見，以決定哪些中國商品可適用較低關稅。路透報導，華府與北京已同意成立「貿易委員會」，初步將針對約三百億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。

葛里爾出席美國智庫外交關係協會的一場活動時說，相關公告將於近期內發布。被問及美國總統川普與中國國家主席習近平在北京舉行峰會，除了出售二百架波音飛機及獲得一百七十億美元農產品採購承諾，美方還取得哪些成果時，葛里爾回答：「我可以繼續對中國徵收關稅，這真的很棒。」

他說，美國對中國商品課徵的關稅很可能長期高於其他國家。

葛里爾指出，美方「已經接受事實，那就是中國政治體制運作方式，包括所有經濟層面，都不會出現全面性、大規模的改革，但我們可以進行部分管控性貿易」。

他強調，美中峰會舉行前，有些人預測川普將作出重大讓步，但實際上並未發生，「我們持續推動戰略穩定計畫，我們維持關稅措施，也繼續嘗試採取管控性貿易做法。我們也持續獲得稀土供應」。

另外，葛里爾表示，川普實施的百分之十全球關稅在七月到期後，仍可能再次開徵。

他指出，這項關稅的法源「一九七四年貿易法」第一二二條雖規定關稅期限，但並未明確禁止期限過後再次實施。

在先前一系列「對等關稅」遭法院裁定違法後，川普今年二月依據該法加徵百分之十全球關稅，該措施最長可維持一百五十天。川普政府原本規畫，待七月到期後，改由依據同法第三○一條的新關稅措施取代。

葛里爾表示，他不認為國會會限制總統在一個任期內只能動用第一二二條一次。不過，他也表示，美國貿易代表署目前仍專注於三○一條調查工作，以擬定七月上路的新替代關稅方案。

關稅 葛里爾 華府

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