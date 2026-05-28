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陸助化解僵局 提綜合斡旋模式

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅，提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。 中新社
在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅，提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。 中新社

中國大陸現正擔任聯合國安理會輪值主席，在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅表示，中方支持巴基斯坦等國的斡旋，也支持美伊各自作出的努力，希望當事方堅定停火止戰。王毅還提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。

據大陸外交部官網，王毅當地時間廿六日主持聯合國安理會高級別會議，他指出，任何繞開安理會授權的單邊軍事行動都不可接受，任何超出安理會決議範疇的單邊制裁都不具合法性。大陸支持探討建立聯合國、區域組織、利益攸關方、專業機構共同參與的「綜合斡旋模式」。

會後王毅就大陸推動化解當前伊朗局勢僵局回應媒體稱，大陸一直在為化解當前衝突而努力。「我們與主要當事方、重要的地區和國際夥伴保持著溝通協調」。他強調，中東地區各國的主權、安全和領土完整必須得到尊重，平民和非軍事目標必須得到保護，航道安全以及能源基礎設施必須得到保障，核不擴散體系的規定必須得到履行。

王毅指，當前局勢的關鍵是美伊談判。大陸支持巴基斯坦等國的積極斡旋，也支持美伊各自作出的努力，希望當事方堅定停火止戰，盡快讓和平重回中東大地。

王毅當天至少會見了九國外長及將在今年底卸任的聯合國秘書長古特瑞斯。對於下一任秘書長，王毅指出北京認為至少要符合幾個硬指標，包含堅定捍衛聯合國憲章的宗旨和原則、具備豐富的政治外交經驗和綜合協調能力，以及在重大問題上能主持公道，尤其是重視發展中國家利益和訴求；及能夠把握好聯合國改革方向，推動聯合國工作提質增效。

王毅 巴基斯坦 中東

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