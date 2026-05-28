和平草案 伊朗開放海峽 換美軍撤離

ＣＮＮ引述伊朗國營電視台廿七日報導，伊朗與美國談判中的諒解備忘錄，將要求美軍撤離伊朗周邊地區並解除伊朗港口封鎖，伊朗則承諾一個月內讓通過荷莫茲海峽的商船數量恢復至戰前水準。

伊朗國營媒體ＩＲＩＢ表示，荷莫茲海峽海上交通管理與航線安排，將由伊朗與阿曼合作控制，不過軍艦不包含在此安排之內。報導指出，目前協議框架尚未最終敲定，在未經「具體驗證」之前，伊朗不會採取任何行動。

報導稱，談判目前仍在反覆磋商中，雙方正持續修改協議草案措辭內容。如果最終協議能在六十天內達成，該諒解備忘錄將以具法律約束力的聯合國安理會決議形式獲得批准。

美方目前尚未對伊朗這項報導發表評論。這份備忘錄被視為未來就伊朗核子計畫與制裁等議題展開進一步談判的路線圖，目前談判由巴基斯坦居中斡旋。

華爾街日報報導，儘管美軍廿五日攻擊伊朗阿巴斯港布雷船與飛彈陣地，造成數名革命衛隊成員死亡，伊朗仍未退出談判。伊朗雖然警告將報復，但並沒有實際行動。

伊朗革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德廿七日表示，不太可能與美國重啟戰爭，「由於敵人軟弱，戰爭的可能性低」。但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。

伊朗官員與阿拉伯調停人士表示，伊朗在談判中還爭取資金解凍，且不願在核子計畫上做出過多讓步，以免讓美國總統川普能夠宣稱勝利。

這些官員表示，伊朗尋求透過重新取得部分遭西方凍結、總額約一千億美元的資產控制權，以及重新進入全球石油市場。

每日郵報報導，伊朗要求美國釋出兩百四十億美元的凍結資金以結束戰爭。伊朗媒體報導，伊朗談判代表廿五日於卡達與美方官員會晤時，提出這項要求。伊朗方面希望，在簽署結束與美國戰爭的諒解備忘錄後，至少能立即取得一半的解凍資金，其餘款項則須在兩個月內完成轉帳。

美國與伊朗和平談判進入緊要關頭，川普原定廿七日率全體內閣成員前往大衛營舉行高層會議，卻在最後時刻以「天氣惡劣」為由宣布移師白宮舉行，引發各界關注。

白宮官員表示，會議議程涵蓋外交政策最新進展等。