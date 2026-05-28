太相信科技優勢 學者：美陷短期戰爭謬誤

英國倫敦國王學院戰爭研究所榮休教授佛里德曼（Lawrence Freedman）廿七日在「外交事務」發表專文指出，美國總統川普多年來一直抨擊前任政府讓美國陷入中東「永恆戰爭」，如今他攻打伊朗顯然犯下「短期戰爭謬誤」，讓美國又陷入難以收場的衝突。

川普害怕再次無法脫身，因此不願投入地面部隊打伊朗，而是依賴飛彈、戰機及由人工智慧強化的武器系統。但這種作戰方式本質上只是脅迫手段，希望施壓使敵人讓步，無法像二○○三年伊拉克戰爭直接推翻海珊政權取勝。

如今美方自稱取得壓倒性勝利，但包括推動伊朗政權更替與徹底摧毀伊朗核計畫等目標，顯然尚未達成。而伊朗封鎖荷莫茲海峽，整體局勢比戰前更加惡化。

佛里德曼認為，美伊衝突符合他去年提出的「短期戰爭謬誤」，大國往往過度相信自身軍事與科技優勢，認為只要高強度迅速攻擊就能很快壓垮對手。從俄烏戰爭到美伊戰爭，都建立在相同假設上。人工智慧更進一步強化這種信念，被視為能大幅提升決策與打擊速度。

但正如俄烏戰爭難以結束，美伊衝突顯示，過度聚焦軍事與科技優勢，難以達成最終目標。伊朗政權不但沒有崩潰，軍方強硬派反倒利用戰爭加強控制而更加穩固，全球石油運輸命脈荷莫茲海峽遭封鎖，即使美國恢復軍事行動也難以改善局勢。

對川普而言，問題在於僵局拖得愈久，能源危機帶來的通膨衝擊就愈嚴重。美伊較量最終恐怕不再取決於軍事力量，而是誰更能承受經濟痛苦。對美國而言，這不是樂觀局面。

這場衝突最大的教訓或許是，即便敵人遭受重創，只要強權不願投入地面部隊，對手就能撐下去。如果最初攻勢未能奏效，後續選項往往都不理想，強權恐被迫尷尬妥協，與對手協商退場而非主導戰爭結局。

佛里德曼說，俄烏與美伊戰爭的共同教訓是，領導人若收到一份宣稱能速戰速決輕鬆獲勝的作戰計畫，第一個該問的是：「你怎能如此確定？如果你錯了，會發生什麼事？」