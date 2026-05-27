立陶宛重大資安案！逾60萬筆個資外洩 總理「不會下台」：應面對問題

立陶宛近期爆發重大資安事件，國家登記中心超過60萬筆不動產登記資料遭非法存取。立陶宛總理魯吉尼涅表示，政府不會因這起資料外洩事件下台，並強調此時下台，「將是送給敵人最好的禮物」。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，日前國家登記中心（Centre of Registers）爆發嚴重資料外洩事件，引發反對黨質疑與批評政府處理不當，未能及時向公眾通報。

魯吉尼涅（Inga Ruginiene）與經濟、國防及內政部長會商後對媒體表示，政府不會逃避責任，但當前重點是解決問題，而非辭職卸責。

據報導，針對外界質疑延遲公布訊息，魯吉尼涅指出，她早在4月初就得知資料遭竊，但因案件已進入審前調查階段，依法不得對外說明。她強調，相關程序全由檢察總長辦公室主導，政府須待檢方對外公布後才能發言，而立陶宛檢方目前正在調查此起資料遭竊事件。

根據立陶宛媒體Delfi報導，初步得知駭客是利用內政部所轄的移民局登入帳號，進而駭入國家登記中心竊取資料。而Delfi就此詢問移民局長蓋斯柏（IndreGaspere），但移民局對此不發表評論。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛刑事警察局長馬斯可留納斯（Arūnas Maskoliūnas）證實，駭客利用移民局的帳戶潛入國家登記中心，竊取數十萬筆資料。

LRT報導指出，根據檢方初步調查，駭客利用與移民局相關的帳號，自境外存取系統。外洩資料包括不動產登記資料與個人識別號碼。檢方還在繼續調查犯案者是如何獲得存取權限，並確認是否還有其他系統受到影響。

反對黨「祖國聯盟」（Homeland Union）主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）先前在臉書上發文稱，洩漏的資料可能包含情報官員、軍方人員、政界人士、外交官和公務員，以及私人和企業的敏感資訊，並暗示這起事件可能帶有俄羅斯情報行動的特徵。

報導指出，魯吉尼涅透露她本人及家人的個資同樣遭外洩，表示「完全理解受害者感受，這是不可接受的」。

此外，立陶宛國會議長歐勒卡斯（Juozas Olekas）表示個資未受影響；總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則因系統技術問題，暫時無法確認自身資料是否外洩。