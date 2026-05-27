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匈牙利國會通過續留國際刑事法院 推翻前總理退出決定
匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定。
路透社報導，匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）政府去年以國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）政治化為由，宣布退出。
現任總理馬格雅（Peter Magyar）上月在國會大選中擊敗奧班，承諾將停止匈牙利退出國際刑事法院的程序。
國際刑事法院成立至今超過20年，當初成立的宗旨在起訴被控犯下戰爭罪、違反人道罪和種族滅絕罪的人。
匈牙利去年4月宣布退出國際刑事法院，當時以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）無視國際刑事法院的逮捕令，前往匈牙利進行國是訪問。
匈牙利政府拒絕逮捕尼坦雅胡，並批評國際刑事法院的逮捕令「恬不知恥」。
匈牙利國會今天通過法案指出，「為了國際和平與安全，以及保障人權，有必要讓犯下嚴重國際罪行者在國際法庭被究責。」
該法案還表示，匈牙利有必要維持對國際刑事法院的參與。
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