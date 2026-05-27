快訊

美光再大漲、台積電夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

匈牙利國會通過續留國際刑事法院 推翻前總理退出決定

中央社／ 布達佩斯27日綜合外電報導
匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定。圖為現任總理馬格雅。路透社
匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定。圖為現任總理馬格雅。路透社

匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定。

路透社報導，匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）政府去年以國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）政治化為由，宣布退出。

現任總理馬格雅（Peter Magyar）上月在國會大選中擊敗奧班，承諾將停止匈牙利退出國際刑事法院的程序。

國際刑事法院成立至今超過20年，當初成立的宗旨在起訴被控犯下戰爭罪、違反人道罪和種族滅絕罪的人。

匈牙利去年4月宣布退出國際刑事法院，當時以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）無視國際刑事法院的逮捕令，前往匈牙利進行國是訪問。

匈牙利政府拒絕逮捕尼坦雅胡，並批評國際刑事法院的逮捕令「恬不知恥」。

匈牙利國會今天通過法案指出，「為了國際和平與安全，以及保障人權，有必要讓犯下嚴重國際罪行者在國際法庭被究責。」

該法案還表示，匈牙利有必要維持對國際刑事法院的參與。

匈牙利 以色列 國會

延伸閱讀

解鎖地圖外的國度／匈牙利變天的未竟之路 馬札爾能走多遠？

人物觀察╱從奧班到馬札爾 匈牙利的強人世代與它的叛徒

歷史揭密╱百年歷史創傷 形塑匈牙利政治性格

因推翻前總統馬杜洛入獄…委內瑞拉釋新一批政治犯 涉政變案8軍官重獲自由

相關新聞

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

路透報導，伊朗國家電視台稱，德黑蘭已獲得一份與美國簽署MOU的非正式初步框架草案，伊朗將在一個月內將荷莫茲海峽的商業航運，恢復至美伊戰前水平，而美國將從伊朗周邊地區撤出軍事力量，並解除海上封鎖。

南韓貨船月初遇襲！荷莫茲海峽爆炸起火 韓官員證實伊朗飛彈所為

南韓貨船「南木號」4日在荷莫茲海峽爆炸起火一事，南韓官員27日表示，根據技術分析，攻擊定錨於荷莫茲海峽南韓貨船「南木號」的不明飛行物，很可能是伊朗研發的反艦飛彈「努爾」，該款飛彈是改良自中國大陸的「鷹擊83反艦飛彈」（C-802）。

匈牙利國會通過續留國際刑事法院 推翻前總理退出決定

匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定

西藏流亡政府最高行政長官邊巴次仁 達賴喇嘛見證宣誓連任

總部設在印度達蘭薩拉的藏人行政中央（CTA）是流亡藏人重要的政治和行政機構，擁有45名議員。邊巴次仁曾在2008至2016年間連續擔任兩屆藏人行政中央議會議長，2021年首次當選西藏流亡政府的民選領導人…

因推翻前總統馬杜洛入獄…委內瑞拉釋新一批政治犯 涉政變案8軍官重獲自由

委內瑞拉昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯

控訴遭烏軍攻擊！俄官員控對方動用「暴風之影」飛彈 襲克里米亞塞凡堡

俄羅斯扶植的克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃茲哈耶夫表示，駐紮在塞凡堡港的防空部隊今晨擊落超過20架...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。