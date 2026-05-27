匈牙利國會通過續留國際刑事法院 推翻前總理退出決定

總部設在印度達蘭薩拉的藏人行政中央（CTA）是流亡藏人重要的政治和行政機構，擁有45名議員。邊巴次仁曾在2008至2016年間連續擔任兩屆藏人行政中央議會議長，2021年首次當選西藏流亡政府的民選領導人…

2026-05-27 20:18