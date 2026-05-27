快訊

美光再大漲、台積電夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗支持率回落 日學者點出止跌關鍵在改善民生

中央社／ 東京27日專電
日本2月眾議院大選，高市早苗率領自民黨大勝。歐新社資料照
日本2月眾議院大選，高市早苗率領自民黨大勝。歐新社資料照

日本2月眾議院大選，高市早苗率領自民黨大勝。日本政治學者分析，高市政權雖挾高支持度上台，但隨著通膨與民生壓力升高，支持率已逐漸回落，未來政權能否站穩，取決於能否改善民生、深化與日本維新會合作，以及如何在參議院未過半情況下推動法案。

同志社大學政策學部教授吉田徹今天在「第2次高市內閣的走向：日本內政與今後課題」線上研討會中指出，今年2月眾院選舉，自民黨取得罕見壓倒性席次，顯示政治重心明顯向保守派傾斜。

據吉田分析，高市去年能在自民黨總裁選舉中脫穎而出，與自民黨近年尋求路線調整有關。黨內評估過去執政經驗後，最終由保守色彩較鮮明的高市獲得支持。高市在高支持率下迅速解散眾議院，極短的選戰時間讓在野黨很難充分說明政策，再加上大量無黨派選民轉向支持自民黨，共同推升席次。

不過吉田也指出，高市政權上台初期雖獲高度期待，但最近民調顯示支持率已逐漸回落，主要原因仍在經濟與生活壓力。日本家庭所得近年成長有限，實質薪資則連續下滑，加上物價持續上升，使民眾對政府改善生活的期待升高。

依據每日新聞於23、24日實施全國民調，高市早苗內閣支持率為50%，較4月18、19日上次調查的53%下滑3個百分點，呈現連續3個月下滑，並連續2個月刷新高市內閣成立以來最低紀錄。

吉田表示，施政方向上，高市目前主打3大重點，包括改善民眾收入與生活壓力，其次是減輕社會保險等負擔，第3則是在外交與安全保障上維持較強硬立場，這3項正是高市對無黨派選民的最主要訴求；在溝通方式上，高市更積極透過社群平台直接對外發聲，降低對傳統媒體依賴。

吉田分析，高市的施政風格與其說像英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher），更接近義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也就是在外交安全保障方面採取現實主義，在國內政策上則較偏向保守價值。

展望後續政局，他認為今年預算案通過後，接下來將進入具體政策推動的關鍵階段。高市與日本維新會之間的合作將成為觀察重點，不過自民黨目前在參議院仍未取得過半，形成「朝小野大」局面，讓重大法案推進面臨挑戰。

吉田指出，若高市政權未能有效回應物價與民生壓力，支持率可能繼續下滑，屆時夏季或秋季可能出現內閣改組，這是日本政治上常用來調整支持率的手段，也可能牽動自民黨與維新會的合作布局。

至於高市長期主張的修憲，他認為短期內難有重大突破。除了參院席次限制之外，修憲的程序門檻與政治成本都相當高。

整體而言，吉田認為，日本社會近年呈現「去意識型態化」，不少選民投票時更重視實際生活與經濟議題，而非單純左派或右派路線。在選民支持高度流動的政治環境下，高市能否把選舉勝利轉化為具體政績，將成為政權能否延續的最大關鍵。

高市早苗 日本 自民黨 眾院 眾議院

延伸閱讀

日參院拍板設「國家情報會議」 高市：情報改革第一步

習近平點名批台日領導人 川普肯定高市

日相釋疑 緩解財政擴張疑慮 強調不會透過額外發債支應

新十字軍東征／內唐亞胡頻開戰 救政權也救自己

相關新聞

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

路透報導，伊朗國家電視台稱，德黑蘭已獲得一份與美國簽署MOU的非正式初步框架草案，伊朗將在一個月內將荷莫茲海峽的商業航運，恢復至美伊戰前水平，而美國將從伊朗周邊地區撤出軍事力量，並解除海上封鎖。

南韓貨船月初遇襲！荷莫茲海峽爆炸起火 韓官員證實伊朗飛彈所為

南韓貨船「南木號」4日在荷莫茲海峽爆炸起火一事，南韓官員27日表示，根據技術分析，攻擊定錨於荷莫茲海峽南韓貨船「南木號」的不明飛行物，很可能是伊朗研發的反艦飛彈「努爾」，該款飛彈是改良自中國大陸的「鷹擊83反艦飛彈」（C-802）。

匈牙利國會通過續留國際刑事法院 推翻前總理退出決定

匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定

西藏流亡政府最高行政長官邊巴次仁 達賴喇嘛見證宣誓連任

總部設在印度達蘭薩拉的藏人行政中央（CTA）是流亡藏人重要的政治和行政機構，擁有45名議員。邊巴次仁曾在2008至2016年間連續擔任兩屆藏人行政中央議會議長，2021年首次當選西藏流亡政府的民選領導人…

因推翻前總統馬杜洛入獄…委內瑞拉釋新一批政治犯 涉政變案8軍官重獲自由

委內瑞拉昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯

控訴遭烏軍攻擊！俄官員控對方動用「暴風之影」飛彈 襲克里米亞塞凡堡

俄羅斯扶植的克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃茲哈耶夫表示，駐紮在塞凡堡港的防空部隊今晨擊落超過20架...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。