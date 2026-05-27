西藏流亡政府最高行政長官邊巴次仁 達賴喇嘛見證宣誓連任

總部設在印度達蘭薩拉的藏人行政中央（CTA）是流亡藏人重要的政治和行政機構，擁有45名議員。邊巴次仁曾在2008至2016年間連續擔任兩屆藏人行政中央議會議長，2021年首次當選西藏流亡政府的民選領導人。

全球各地總共生活著約15萬名流亡藏人。今年2月和4月，藏人行政中央在27個國家舉行選舉，但不包括中國。共有約91042名選民獲准投票。超過半數的選民（56749人）居住在印度、尼泊爾和不丹，其余選民居住在世界其他地區，主要在美國和歐洲。邊巴次仁在第一輪的得票率為61%，成功當選連任。

上表示，藏人行政中央「將堅定不移地奉行達賴喇嘛尊者所倡導的『中間道路』政策」。他指出，該政策旨在通過非暴力手段、對話以及實現長期的互惠互利來尋求問題的解決。他說：「在達成最終解決方案之前，我們將繼續以審慎且穩健的態度，通過非正式渠道與中國政府保持溝通。」

邊巴次仁的就職典禮在現年90歲的達賴喇嘛的親自見證下舉行。在鼓聲與誦經聲中，身披紅色袈裟的僧侶們陪伴達賴喇嘛步入會場。數百名僧侶和藏人出席了典禮，共同見證了邊巴次仁宣誓就職儀式。

（法新社等）

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