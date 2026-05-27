因推翻前總統馬杜洛入獄…委內瑞拉釋新一批政治犯 涉政變案8軍官重獲自由

委內瑞拉昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯。

法新社報導，自美軍今年1月在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲行動，逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉已釋放數百名政治犯。

最新獲釋的8名軍官與委內瑞拉的「傘兵案」（Paratrooper Case）有關，他們於2017年被控煽動政變，意圖推翻馬杜洛政權。

當年入獄者包括巴杜埃爾（Raul Baduel）將軍，他曾是馬杜洛前一任總統─已故委內瑞拉社會主義領導人查維斯（Hugo Chavez）的親密助手。巴杜埃爾2021年在獄中去世。

委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）發布的影片顯示，昨天獲釋的這些軍官身穿黃色T恤，步出監獄時流下眼淚，並與親人擁抱。

巴杜埃爾的女兒安德雷娜（Andreina）和瑪格莉絲（Margareth）仍在為她們的兄弟約斯納斯．巴杜埃爾（Josnars Baduel）爭取自由。律師約斯納斯2020年因被控密謀推翻馬杜洛而入獄。

根據刑事司法論壇的說法，今年1月以來，已有近800名政治犯獲釋，其中包括31名遭控叛亂和叛國罪的武裝部隊成員，他們於2月假釋出獄。

委內瑞拉政府表示，2月通過一項具有里程碑意義的大赦法案以來，已有8000人受惠，儘管其中大多數人為尚未入獄、僅面臨司法訴訟者。

刑事司法論壇指出，截至5月25日，委內瑞拉仍關押409名政治犯。