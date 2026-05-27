快訊

美光再大漲、台積電夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

因推翻前總統馬杜洛入獄…委內瑞拉釋新一批政治犯 涉政變案8軍官重獲自由

中央社／ 卡拉卡斯27日綜合外電報導
委內瑞拉（圖）昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯。美聯社資料照
委內瑞拉（圖）昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯。美聯社資料照

委內瑞拉昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯。

法新社報導，自美軍今年1月在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲行動，逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉已釋放數百名政治犯。

最新獲釋的8名軍官與委內瑞拉的「傘兵案」（Paratrooper Case）有關，他們於2017年被控煽動政變，意圖推翻馬杜洛政權。

當年入獄者包括巴杜埃爾（Raul Baduel）將軍，他曾是馬杜洛前一任總統─已故委內瑞拉社會主義領導人查維斯（Hugo Chavez）的親密助手。巴杜埃爾2021年在獄中去世。

委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）發布的影片顯示，昨天獲釋的這些軍官身穿黃色T恤，步出監獄時流下眼淚，並與親人擁抱。

巴杜埃爾的女兒安德雷娜（Andreina）和瑪格莉絲（Margareth）仍在為她們的兄弟約斯納斯．巴杜埃爾（Josnars Baduel）爭取自由。律師約斯納斯2020年因被控密謀推翻馬杜洛而入獄。

根據刑事司法論壇的說法，今年1月以來，已有近800名政治犯獲釋，其中包括31名遭控叛亂和叛國罪的武裝部隊成員，他們於2月假釋出獄。

委內瑞拉政府表示，2月通過一項具有里程碑意義的大赦法案以來，已有8000人受惠，儘管其中大多數人為尚未入獄、僅面臨司法訴訟者。

刑事司法論壇指出，截至5月25日，委內瑞拉仍關押409名政治犯。

委內瑞拉 美軍 馬杜洛

延伸閱讀

美能源封鎖逼向極限 古巴向國際社會緊急求助

川普政府防消息外流 提議聯邦員工簽保密協議

新十字軍東征／內唐亞胡頻開戰 救政權也救自己

美記者涉當大陸代理人被捕 傳寫報告供習近平參閱

相關新聞

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

路透報導，伊朗國家電視台稱，德黑蘭已獲得一份與美國簽署MOU的非正式初步框架草案，伊朗將在一個月內將荷莫茲海峽的商業航運，恢復至美伊戰前水平，而美國將從伊朗周邊地區撤出軍事力量，並解除海上封鎖。

南韓貨船月初遇襲！荷莫茲海峽爆炸起火 韓官員證實伊朗飛彈所為

南韓貨船「南木號」4日在荷莫茲海峽爆炸起火一事，南韓官員27日表示，根據技術分析，攻擊定錨於荷莫茲海峽南韓貨船「南木號」的不明飛行物，很可能是伊朗研發的反艦飛彈「努爾」，該款飛彈是改良自中國大陸的「鷹擊83反艦飛彈」（C-802）。

匈牙利國會通過續留國際刑事法院 推翻前總理退出決定

匈牙利國會今天通過法案，決議維持在國際刑事法院的會籍，推翻前總理奧班政府2025年的退出決定

西藏流亡政府最高行政長官邊巴次仁 達賴喇嘛見證宣誓連任

總部設在印度達蘭薩拉的藏人行政中央（CTA）是流亡藏人重要的政治和行政機構，擁有45名議員。邊巴次仁曾在2008至2016年間連續擔任兩屆藏人行政中央議會議長，2021年首次當選西藏流亡政府的民選領導人…

因推翻前總統馬杜洛入獄…委內瑞拉釋新一批政治犯 涉政變案8軍官重獲自由

委內瑞拉昨天釋放8名因被控策劃推翻前總統馬杜洛而入獄的軍官，這是獨裁領袖馬杜洛被推翻後，最新一批獲釋的政治犯

控訴遭烏軍攻擊！俄官員控對方動用「暴風之影」飛彈 襲克里米亞塞凡堡

俄羅斯扶植的克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃茲哈耶夫表示，駐紮在塞凡堡港的防空部隊今晨擊落超過20架...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。