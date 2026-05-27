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控訴遭烏軍攻擊！俄官員控對方動用「暴風之影」飛彈 襲克里米亞塞凡堡

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯扶植的克里米亞半島塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（圖）表示，駐紮在塞凡堡港的防空部隊今晨擊落超過20架烏克蘭無人機，且烏軍還動用了「暴風之影」飛彈。路透社
俄羅斯扶植的克里米亞半島塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（圖）表示，駐紮在塞凡堡港的防空部隊今晨擊落超過20架烏克蘭無人機，且烏軍還動用了「暴風之影」飛彈。路透社

俄羅斯扶植的克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃茲哈耶夫表示，駐紮在塞凡堡港的防空部隊今晨擊落超過20架烏克蘭無人機，且烏軍還動用了「暴風之影」飛彈。

俄羅斯2014年違法併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）。

路透社報導，拉茲沃札耶夫（Mikhail Razvozhayev）今天透過通訊軟體Telegram表示，初步資料顯示，沒有人員受傷，但包括中央銀行地方辦公室及一棟8層樓公寓等多棟建築受損。

「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈是法國與英國聯合研製的武器。俄羅斯曾召見英、法大使，抗議烏克蘭使用這種武器。

烏克蘭方面暫未就這波攻擊發表評論。

烏軍25日曾表示，已使用「暴風之影」飛彈摧毀烏國東部盧甘斯克州（Luhansk）俄羅斯占領區的一處俄國指揮管制與通信據點。

另外，在俄烏邊界以東的俄國南部港市塔根羅格（Taganrog），市長坎布洛娃（Svetlana Kambulova）於Telegram表示，今晨一枚飛彈遭擊落後，當地有2人受傷。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述國防部消息報導，俄羅斯在一夜之間擊落140架無人機。

烏克蘭方面，地方當局在Telegram表示，過去24小時內，俄羅斯對烏克蘭南部札波羅熱市（Zaporizhzhia）的攻擊造成15人受傷，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）另有6人受傷。

烏克蘭空軍則通報，自當地時間昨天晚間6時（格林威治時間15時）起，俄羅斯已朝烏克蘭出動163架無人機。

路透社無法獨立查證軍事活動相關消息。

克里米亞 俄羅斯 俄烏

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