快訊

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點…年輕人支持度也完勝

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓貨船月初遇襲！荷莫茲海峽爆炸起火 韓官員證實伊朗飛彈所為

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
南韓「南木號」貨輪5月4日在荷莫茲海峽遭攻擊受損的船尾。路透
南韓「南木號」貨輪5月4日在荷莫茲海峽遭攻擊受損的船尾。路透

南韓貨船「南木號」4日在荷莫茲海峽爆炸起火一事，南韓官員27日表示，根據技術分析，攻擊定錨於荷莫茲海峽南韓貨船「南木號」的不明飛行物，很可能是伊朗研發的反艦飛彈「努爾」，該款飛彈是改良自中國大陸的「鷹擊83反艦飛彈」（C-802）。

南韓外交部第一次長朴潤柱27日說，分析攻擊「南木號」的飛行物殘骸後發現，其發動機與伊朗製造的渦輪噴氣發動機相似，還在部分零件上發現疑似伊朗製造商的標記。

朴潤柱還說，其彈頭的形狀相對完整，與伊朗的「努爾」或「卡德」反艦飛彈形狀相似，內含未完全引爆的高爆炸藥。卡德為努爾的改良型，射程更遠，其殘骸外層塗為天藍色，這與努爾系列的塗層顏色相符，可能產於20至30年前。考慮到生產年份，研判為較老型號的努爾反艦飛彈。

朴潤柱表示，多項證據都指明這艘南韓貨船遭伊朗攻擊，政府擬召見伊朗大使並要求其解釋、負責，防止類似事件再次發生。

南韓 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

美軍「自衛打擊」伊朗南部 炸飛彈基地、布雷船

美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地

中東戰爭第87天》美軍空襲伊朗飛彈陣地 最新發展一次看

伊朗：潛在協議生效後 荷莫茲海峽30天內重返戰前通行量

相關新聞

南韓貨船月初遇襲！荷莫茲海峽爆炸起火 韓官員證實伊朗飛彈所為

南韓貨船「南木號」4日在荷莫茲海峽爆炸起火一事，南韓官員27日表示，根據技術分析，攻擊定錨於荷莫茲海峽南韓貨船「南木號」的不明飛行物，很可能是伊朗研發的反艦飛彈「努爾」，該款飛彈是改良自中國大陸的「鷹擊83反艦飛彈」（C-802）。

川普「和平委員會」空轉？170億美元承諾 世銀帳戶一毛錢沒收到

美國總統川普四個月前高調成立、負責戰後加薩重建的「和平委員會」（Board of Peace），儘管獲得多方承諾提供至少170億美元的資金，但知情人士透露，由世界銀行管理的官方基金帳戶至今「一毛錢沒收到」。

無人機頻闖波羅的海 范德賴恩訪立陶宛提強化應對…提供資金

波羅的海地區近日接連發生無人機入侵事件，歐盟執委會主席范德賴恩昨天訪問立陶宛，並與立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞總統舉行會談...

大陸遼寧號現蹤西太平洋 日本持續警戒共軍動態

日本防衛省統合幕僚監部近日接連公布中國海軍在日本周邊海域活動情況，除遼寧號航空母艦率領5艘艦艇編隊出現在西太平洋外，中國...

日參院拍板設「國家情報會議」 高市：情報改革第一步

日本參議院今天通過「國家情報會議設置法案」，正式建立由首相主導的情報統籌機制。日本政府預計最快7月成立「國家情報局」，並...

台男涉嫌從泰國運毒赴日！3公斤安毒藏茶葉罐即溶咖啡包 福岡機場遭逮

日本福岡縣警方與門司海關26日宣布，逮捕1名涉嫌將安非他命類毒品（覚醒剤）藏入茶葉罐與即溶咖啡條包裝中走私入境的台灣籍男子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。