南韓貨船月初遇襲！荷莫茲海峽爆炸起火 韓官員證實伊朗飛彈所為

南韓貨船「南木號」4日在荷莫茲海峽爆炸起火一事，南韓官員27日表示，根據技術分析，攻擊定錨於荷莫茲海峽南韓貨船「南木號」的不明飛行物，很可能是伊朗研發的反艦飛彈「努爾」，該款飛彈是改良自中國大陸的「鷹擊83反艦飛彈」（C-802）。

南韓外交部第一次長朴潤柱27日說，分析攻擊「南木號」的飛行物殘骸後發現，其發動機與伊朗製造的渦輪噴氣發動機相似，還在部分零件上發現疑似伊朗製造商的標記。

朴潤柱還說，其彈頭的形狀相對完整，與伊朗的「努爾」或「卡德」反艦飛彈形狀相似，內含未完全引爆的高爆炸藥。卡德為努爾的改良型，射程更遠，其殘骸外層塗為天藍色，這與努爾系列的塗層顏色相符，可能產於20至30年前。考慮到生產年份，研判為較老型號的努爾反艦飛彈。

朴潤柱表示，多項證據都指明這艘南韓貨船遭伊朗攻擊，政府擬召見伊朗大使並要求其解釋、負責，防止類似事件再次發生。