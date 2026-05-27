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西非布吉納法索軍政府逮捕知名教士 引發街頭示威

中央社／ 象牙海岸阿必尚26日綜合外電報導

西非國家布吉納法索1名具影響力的遜尼派教士因批評宗教管理相關法案，今天遭軍政府逮捕。警方還對要求釋放他的群眾施放催淚瓦斯。

法新社報導，布吉納法索已由軍事政權統治近4年，當局嚴厲打壓異議，還公開宣稱該國並非民主國家。

布吉納法索伊斯蘭協會聯盟（Federation of Islamic Association of Burkina，FAIB）發布聲明表示，遜尼派教士金多（Mohamad Ishaq Kindo）在首都瓦加杜古（Ougadougou）被捕，但當局未說明原因。該組織正與當局接洽，希望了解其下落的「明確資訊」並取得「正面結果」。

在穆斯林重要節慶忠孝節（Eid al-Adha，又稱宰牲節或古爾邦節）前夕目擊逮捕過程的1名家屬表示，執行逮捕行動的人是「包括蒙面警察與軍人在內的安全人員」。

該名家屬指出：「逮捕過程相當暴力，因為現場信徒試圖抵抗，導致現場氣氛緊張」。另名信徒透露，有現場信徒在衝突中受傷。

2天前，金多的1段講道錄音在網路上流傳。他在錄音中批評今年3月通過的宗教自由規範草案，並呼籲當局「深入思考其行動的影響」。

他被逮捕後，數百人在瓦加杜古街頭抗議，要求釋放他，警方隨即以催淚瓦斯驅散群眾。

軍政府強調，為應對遍及全國的聖戰組織，針對異議採取行動是必要措施。

布吉納法索 西非 遜尼派

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