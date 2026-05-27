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大陸遼寧號現蹤西太平洋 日本持續警戒共軍動態

中央社／ 東京27日專電
一架殲15艦載機從共軍航空母艦遼寧號上起飛，攝於2021年12月31日。美聯社
一架殲15艦載機從共軍航空母艦遼寧號上起飛，攝於2021年12月31日。美聯社

日本防衛省統合幕僚監部近日接連公布中國海軍在日本周邊海域活動情況，除遼寧號航空母艦率領5艘艦艇編隊出現在西太平洋外，中國一艘大型兩棲攻擊艦也與護衛艦通過沖繩周邊海域進入太平洋，日方持續派遣艦機警戒監視與蒐集情報。

日本防衛省表示，海上自衛隊25日中午確認，包括遼寧號在內共5艘中國海軍艦艇，正在沖之鳥島西南方約880公里海域航行。編隊除遼寧號外，還包括1艘南昌級飛彈驅逐艦、1艘旅洋III飛彈驅逐艦、1艘江凱III級護衛艦，以及1艘901型高速戰鬥支援艦。

防衛省指出，26日也確認遼寧號上的艦載戰鬥機與直升機進行起降作業。其中江凱III級護衛艦與901型補給艦，先前已於19日通過沖繩本島與宮古島之間海域。海上自衛隊派出部署於佐世保的朝日號護衛艦執行警戒監視。

此外，防衛省25日也公布，22日下午3時左右，在久米島西南方約110公里海域確認2艘中國海軍艦艇，包括1艘江凱II級護衛艦及1艘玉申級兩棲攻擊艦。兩艦之後通過沖繩本島與宮古島間海域，朝東南方向航行進入太平洋。日方則出動駐那霸的P-3C獵戶座海上巡邏機進行監控。

日媒指出，其中玉申級兩棲攻擊艦配備類似航空母艦的全通式飛行甲板，排水量約4萬噸，規模甚至超過日本海上自衛隊的出雲級護衛艦。

日本防衛省近期多次公布中國海軍在沖繩周邊及西太平洋活動訊息，外界關注中國航艦與兩棲作戰艦艇在第一島鏈周邊活動頻率升高，可能進一步牽動區域安全情勢。

遼寧號 日本 沖繩

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