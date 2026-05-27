南韓拘留海上尋獲陸男 傳為知名異議人士…曾逃往泰、越、台灣都被送回

韓國海岸防衛隊今天表示，當局正在審問一名在西海岸外海一艘橡皮艇上被發現的中國公民。有媒體報導指出，他可能是一名曾多次試圖逃離中國的知名異議人士董廣平。

路透社報導，泰安（Taean）海岸防衛隊透過聲明表示，這名男子當時乘坐一艘配備10匹馬力發動機、長3.3公尺的船隻。一艘漁船25日晚間在距離西海岸約38海里處發現此人，船員隨即通報當局。

聲明指出，他已被逮捕，目前正因涉嫌違反移民法接受審問。

聲明還說，男子被尋獲的地點位於韓國領海內。

一名海岸防衛隊官員拒絕證實這名嫌疑人的姓名，也未解釋他可能是如何抵達該地點，但形容此人是一名60多歲的中國籍男子。

然而，這名男子被捕的時間與情況，皆與「紐約時報」報導過的一名中國異議人士董廣平高度吻合。報導指出，董廣平過去曾先後逃往泰國、越南和台灣，但最終總是被送回中國大陸。

他被發現的地點，大約位於韓國與中國之間最短直線距離的路線上，兩地相距離約310公里。

目前無法聯繫到中國駐首爾大使館的官員置評，電話被轉接到語音信箱。北京方面中國外交部也沒有立即回應置評請求。